Le Peercoin (PPC) est-il un achat ou une vente de juin ? Invezz

in

Peercoin PPC / USD reste sous pression ; En moins de plusieurs semaines, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 5,66 $ à 1,04 $, et le prix actuel est d’environ 1,16 $.

Analyse fondamentale : Peercoin est un projet vraiment unique avec un grand potentiel

Peercoin est l’une des premières blockchains pionnières et la première blockchain qui permet à ses règles de protocole d’être régies directement par ses utilisateurs. Les parties prenantes de Peercoin (propriétaires de pièces) influencent le réseau, produisent de nouveaux blocs et sécurisent la chaîne.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Peercoin utilise le Proof-of-Stake pour la sécurité du réseau et le Proof-of-Work pour la distribution, résolvant ainsi le problème selon lequel l’approvisionnement général en pièces n’est pas concentré entre les mains d’un petit nombre de personnes.

Les nouvelles pièces sont générées en fonction des avoirs des individus, donc par exemple, si vous possédez 2% de la pièce, vous pourrez générer 2% de tous les blocs de pièces de preuve de mise. De cette façon, le réseau Peercoin est plus décentralisé et démocratique, tandis que l’efficacité est renforcée en augmentant le nombre d’individus.

Peercoin est un protocole de consensus alternatif à la preuve de travail de Bitcoin qui nécessite moins d’énergie pour prendre en charge le réseau. Plutôt que d’utiliser un processus d’extraction, Peercoin sélectionne des nœuds en fonction du nombre de pièces conservées dans le portefeuille virtuel d’un individu.

Peercoin est un projet vraiment unique avec un grand potentiel ; La popularité de ce projet augmente à travers le monde, alors que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie. Malgré cela, Peercoin a chuté par rapport aux récents sommets enregistrés au cours de la troisième semaine de mai, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

L’ensemble du marché des crypto-monnaies est sous pression de la chute de Bitcoin, alors que BTC s’est à nouveau affaibli sous le support de 35 000 $ ce dimanche.

Les autorités de la province chinoise du Qinghai dans le nord-ouest de la Chine et d’un district du Xinjiang adjacent ont ordonné la fermeture des projets d’extraction de crypto-monnaie cette semaine. Le Xinjiang est le plus grand centre minier de bitcoins en Chine, abritant environ un tiers de la puissance de calcul totale, et le Qinghai est le neuvième”, a rapporté ..

Analyse technique : 1 $ représente un fort niveau de support

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur cette semaine de trading, et le prix de Peercoin peut facilement revenir en dessous du support de 1 $.

Source des données : tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 1 $ et 0,5 $ ; 2 $, 2,5 $ et 3 $ représentent les niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 1 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons la voie ouverte pour un support à 0,8 $ ou même 0,5 $.

En revanche, si le cours dépasse 2$, le prochain objectif de cours pourrait se situer aux alentours de 2,5$.

résumé

Le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression ; Le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de prix de 35 000 $ ce dimanche, ce qui influence également négativement le prix du Peercoin (PPC). Le prix du Peercoin peut facilement revenir en dessous du niveau de support de 1 $, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent