Le « pèlerinage » de la reine Sandringham avant les célébrations de Noël de la famille royale | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, prévoit de célébrer Noël avec le reste du cabinet à Sandringham cette année. Le monarque a annulé tous les engagements en personne à l’extérieur des murs du palais depuis la mi-octobre et a été contraint de manquer les hommages du dimanche du Souvenir au cénotaphe. Elle a cependant continué à organiser des audiences en personne avec des dignitaires et des personnes honorées.

On pense que Sa Majesté se rendra à la résidence de Norfolk le ou vers le vendredi 17 décembre.

En visite le mois dernier, elle a effectué un voyage en hélicoptère de 50 minutes depuis Windsor, mais un voyage traditionnel en train de Londres à Kings Lynn n’a pas encore été exclu.

L’expert royal Duncan Larcombe a écrit dans Woman and Home la semaine dernière que Sa Majesté est prête à « mettre tout en œuvre » pour rendre les célébrations de cette année aussi magiques que possible.

Sa récente visite, autorisée par les médecins après qu’ils lui aient conseillé de se reposer pendant une période prolongée, lui aurait permis de superviser les plans pour la période de Noël.

LIRE LA SUITE: Meghan fait face à un «grand défi» avec sa famille – des histoires «maladroites» à venir

Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré le mois dernier à Pod Save The Queen que le « pèlerinage » de Sa Majesté à Sandringham « où il y a tant de souvenirs heureux pour elle et le reste de la famille » lui aura bien servi.

M. Myers a ajouté : « La liste des invités sera très large mais n’est pas encore totalement confirmée.

« Mais j’imagine qu’on pourrait s’attendre à voir Charles, Camilla, les Cambridge.

« Verrons-nous une apparition de Harry et Meghan et des enfants ? On ne sait jamais. »

Il a déclaré : « Il y aura des cadeaux mais ce sera très formel.

«Il y aura un cadeau de la reine, elle est bien trop gracieuse pour être enfantine pour ne pas les inclure dans le paquet cadeau. Mais disons simplement quoi qu’ils s’envoient, ce sera à distance.

« C’est plutôt triste étant donné que la reine a 70 ans sur le trône et doit faire face à certaines des décisions les plus difficiles de sa vie professionnelle et personnelle. »

Cette année sera le premier Noël depuis 1947 que la reine a passé sans son mari bien-aimé, le prince Philip, ce qui en fait une année particulièrement difficile pour elle.

Cette année sera le premier Noël depuis 1947 que la reine a passé sans son mari bien-aimé, le prince Philip, ce qui en fait une année particulièrement difficile pour elle.

L’expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk plus tôt ce mois-ci que la reine « aimerait l’avoir [Harry] là ».

Il a déclaré: «Je peux voir pourquoi il est très difficile pour eux de pouvoir revenir pour Noël, mais cela pourrait aussi être une excellente opportunité pour construire des ponts et pour une guérison familiale, et je pense qu’ils voudraient probablement cela. et le reste de la famille le voudrait probablement.

Il a ajouté: « La reine n’a pas rencontré Lilibet et ce serait une bonne opportunité pour cela. »

M. Myers a fait écho à cela sur Pod Save The Queen, affirmant que la reine aimait le temps passé en famille associé à la période des fêtes.

Il a déclaré: « Noël est un moment pour les familles, c’est vraiment la pensée de la reine. »

La famille royale ouvre traditionnellement ses cadeaux la veille de Noël, conformément à son héritage allemand.

Selon M. Larcombe, les «adultes» se «rassemblent ensuite dans la salle à manger pour un dîner formel à cinq plats composé de saumon, de chevreuil et de bœuf britannique».

Le matin de Noël, les membres de la famille royale prennent leur petit-déjeuner au lit avant de se rendre au service traditionnel du jour de Noël à l’église St Mary Magdalene.

*Pour vous abonner à Pod Save The Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.