Le peloton du World Tour prépare la saison sous le soleil de l’Espagne

08/12/21 à 11:38 CET

Les équipes cyclistes du World Tour s’étirent déjà après les longues vacances qui laisseront place à la saison 2022. Costa Blanca peaufinera la forme avant le début du calendrier au mois de janvier.

Les concentrations servent à rassembler les escouades des couloirs, rencontrer les nouvelles recrues, faire un groupe, planifier le calendrier des tests et commencer à rouler sur des routes ensoleillées qui permettent les premiers entraînements avec des températures clémentes.

Cette semaine, les côtes d’Alicante et de Valence accueilleront un bon nombre d’équipes du World Tour, pratiquement toutes les 18 équipes de la catégorie la plus élevée, qui seront entre 9 et 15 jours dans des villes comme Calpe, Altea, Alicante, Valence ou encore Gérone. .

Les Ineos colombiens Egan Bernal et l’équatorien Richard Carapaz a choisi Majorque entre le 10 et le 17 décembre. A l’autre extrême géographique, les équipes de DSM et EF Education ont choisi Gérone.

Le climat doux et à l’abri des pluies garantissent 17 degrés aux équipes qui choisissent la ville d’Alicante de Calpe, sur la Costa Blanca, un lieu qui accueillera le Deceuninck Quick Step, le numéro un de la saison dans le classement UCI, avec des chiffres comme le champion du monde Julien Alaphilippe et le belge Remco Evenepoel.

Le « Wolf Pack » choisit un hôtel à Calpe « car il offre un mélange de routes qui conviendra à nos grimpeurs, cyclistes classiques et sprinteurs, tout en pouvant profiter des climats les plus agréables du sud de l’Europe », comme il l’explique le Formation belge.

Koen Pelgrim, coach de Quick Step, explique que ces occasions « sont uniques pour toute l’équipe de se retrouver ».

« C’est aussi l’occasion d’une formation structurée de qualité, de tester du matériel et de poursuivre nos préparatifs pour la saison 2022, notre 20e année dans le peloton », ajoute-t-il. Pelgrim.

De nombreuses équipes du World Tour, masculines et féminines, se réuniront également dans la région, surtout en janvier, bien qu’il y ait des coureurs comme Remco Evenepoel qui choisissent de louer un appartement dans la région tout l’hiver pour échapper au froid et rechercher la tranquillité.

La géographie espagnole de la Méditerranée est devenue celle préférée des cyclistes professionnels, à une période de l’année qui appartient à la basse saison, les séjours sont moins chers et les routes sont peu chargées par rapport à la surpopulation de l’été. Le sud de la France ou la Toscane italienne étaient les endroits les plus demandés pour les saisons à d’autres époques.

Les équipes apprécient la tranquillité que l’on respire dans les hôtels en décembre, l’ambiance cycliste qui se respire et les bonnes installations des hôtels, qui offrent tout ce dont vous avez besoin pour des réunions, des gymnases, de grands parkings et surtout un bon emplacement près de l’Alicante ou les aéroports de Valence.

Les coureurs commenceront à accumuler du travail en vue de la saison 2022, ils programmeront l’année, ils subiront divers tests physiques et ils auront des séances avec les médecins, nutritionnistes et même mécaniciens pour l’analyse du vélo et des divers matériaux. .

L’équipe slovène des Emirats Arabes Unis Tadej pogacar, double vainqueur du Tour de France, sera à Alicante à partir du 5 janvier, tandis que Bahreïn Victorieux de Mikel Landa Il se rendra à Calpe à partir du 12 décembre. BikeExchange passera également du temps dans la région, tout comme Trek-Segafredo, les TotalEnergies de Pierre Sagan, Gazprom et Intermarché.

Astana, qui a été présenté au Kazakhstan vendredi dernier, sera à Altea jusqu’au 20 décembre, avec Vincenzo Nibali, Gianni Moscon et la star signataire, le colombien Miguel Angel Lopez.

Le Jumbo-Visma de Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta, a choisi Gérone entre le 13 et le 21 décembre. Wout van Aert et Marianne Vos Ils ont fait leurs débuts en cyclo-cross ce week-end en Belgique, mais se rendront au rallye de l’équipe après avoir participé à la Coupe du monde à Val di Sole dans la neige du nord de l’Italie le 12 décembre.

De son côté, Movistar optera pour la province d’Almería à la fin des vacances de Noël, le lieu exact et les dates restant à préciser.