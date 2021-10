Le Pen craignait d’être un «ami du beau temps» du Royaume-Uni alors que le président en herbe fait volte-face sur ses alliés | Monde | Nouvelles

in

Le directeur du groupe de Bruges, Robert Oulds, s’est entretenu avec Express.co.uk pour savoir si Marine Le Pen serait une alliée proche du Royaume-Uni si elle remportait les élections présidentielles françaises l’année prochaine. Les commentateurs politiques ont noté que Mme Le Pen était favorable au Royaume-Uni et ont félicité les électeurs pour avoir repris leur souveraineté via le Brexit. Mais M. Oulds n’était pas convaincu, ajoutant qu’on ne pouvait pas lui faire confiance car elle a changé sa politique d’un fervent eurosceptique pour être plus attrayante – ce que M. Oulds pense en dit long sur sa personnalité.

La question du Frexit bouillonne en France ces dernières années alors que le mouvement continue de prendre de l’importance dans le pays.

La colère contre le déploiement du vaccin et la forte concentration d’Emmanuel Macron sur le bloc ont renforcé le soutien à la sortie de l’UE.

Cependant, Marine Le Pen, qui a fait campagne sur un ticket eurosceptique et plus à droite lors des élections de 2017, a depuis atténué la rhétorique pour tenter de gagner plus d’électeurs.

S’adressant à Express.co.uk, M. Oulds ne pensait pas qu’on pouvait faire confiance à Mme Le Pen pour un Frexit et qu’elle ne serait pas une alliée solide du Royaume-Uni.

Le patron du groupe de réflexion a déclaré qu’un vrai patriote “mourrait dans un fossé” pour son pays et ne croyait pas que Mme Le Pen avait fait preuve de ces qualités après avoir changé de position politique.

Il explique : « Marine Le Pen a brièvement flirté avec l’idée d’une sortie de la France de l’Euro.

“Malheureusement, c’est en effet une amie des beaux jours [when she needed] l’establishment, elle a tourné le dos à ces politiques.

« Donc, l’histoire du Rassemblement national, c’est qu’il est venu du Front national.

« En effet, beaucoup d’entre eux sont arrivés en Grande-Bretagne le jour où nous avons été autorisés à quitter l’UE.

« En fait, ils sont venus pour célébrer et vivre le Brexit, j’ai assisté à leurs événements et ils chantaient l’hymne national britannique.

“Tous les versets, ils connaissaient réellement les mots”.

L’ancien contre-amiral Chris Parry a parlé à Express.co.uk de ce qui arriverait au Royaume-Uni si Mme Le Pen gagnait et était plus optimiste qu’elle serait proche du Royaume-Uni.

Il a expliqué: “Le Pen entrera dans l’année prochaine, elle aura besoin d’alliés et du genre d’alliés qu’elle cherchera pour ceux qui sont essentiellement ces pays qui sont assez sceptiques quant à l’Union européenne.”

En 2019, Mme Le Pen a déclaré qu’elle accueillerait le Royaume-Uni dans une Union européenne réformée et était plus sympathique envers les électeurs souhaitant quitter le bloc mais rester en Europe.

Elle a également déclaré aux journalistes en 2017 que le “monde anglo-saxon s’est réveillé” en ce qui concerne le Brexit et qu’il ne faudrait pas longtemps avant que le reste du continent ne le fasse aussi.