Le Pen déchire Macron à propos de sa politique de « fiasco » alors que le leader français fait face à une crise électorale | Monde | Des nouvelles

La nouvelle intervient alors que le président français a promis de s’orienter davantage vers l’énergie nucléaire et de s’éloigner des combustibles fossiles, mais des rapports récents de BFM TV affirment que le ministère de la Transition écologique publiera un décret pour redémarrer les centrales au charbon dans un avenir proche. La course à la présidentielle devenant rapidement plus qu’une course à deux chevaux, avec la montée en puissance d’Eric Zemmour de l’extrême droite et de Valérie Pécresse des mouvements centristes, la pression s’exerce sur Mme Le Pen et M. Macron pour maintenir l’élan de leur campagnes.

S’adressant à Twitter pour exprimer sa colère contre la politique de M. Macron, Mme Le Pen a écrit: « Macron avait promis de fermer les centrales électriques au charbon, mais il augmentera leur utilisation de près de 50% cette année. »

Elle a ajouté : « La politique énergétique du gouvernement est un fiasco complet et ce sont toujours les Français qui paient !

La France compte sur l’activité de ses centrales à charbon pour éviter les pénuries cet hiver.

Cependant, avec l’augmentation des prix de l’énergie à travers l’Europe, ainsi que des pénuries d’approvisionnement en gaz, la France semble être coincée dans une situation de catch-22.

Grâce au décret à venir, les centrales de Cordemais et de Saint-Avold pourront produire davantage cet hiver.

On pense que les émissions de CO2 vont augmenter, mais temporairement, assure le gouvernement.

Elles sont néfastes pour l’environnement mais face au risque de pénurie d’électricité, les centrales à charbon françaises augmenteront leur production cet hiver.

Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation un projet de décret qui devrait permettre une augmentation temporaire du plafond de temps de production de ces usines.

LIRE LA SUITE:

Macron face à l’assaut sur les cartes d’identité françaises écrites en anglais

Les centrales de Cordemais, en Loire Atlantique et de Saint-Avold, en Moselle, sont les deux dernières en activité qui vont être mises en service.

A eux tous, ils représentent 1% de la production électrique française.

Ils sont particulièrement utiles en tant qu’options de secours, notamment lors des pics de consommation hivernaux, lorsqu’il fait froid et lorsqu’il y a un manque de vent pour alimenter les parcs éoliens.

Le projet de décret mis en consultation jusqu’au 20 janvier permet à ces centrales de fonctionner jusqu’à 1 000 heures sur les seuls janvier et février, et 600 heures pour le reste de l’année 2022.

Au total, Cordemais et Saint Avold pourront opérer au-delà du double de la limite légale, qui est actuellement de 700 heures par an.

Pourtant, pour M. Macron, cette décision a conduit certains à s’interroger sur sa véritable ambition en ce qui concerne la fermeture des centrales au charbon, en se demandant s’il est vraiment attaché à cet engagement.

A NE PAS MANQUER :

L’économie allemande malmenée touchée par la contraction [REPORT]

Avertissement d’horreur sur la démence: les cas devraient «presque tripler» [REVEAL]

Tragédie alors que maman « tue deux filles, 1 et 3 ans » [INSIGHT]

Le ministère de la Transition écologique s’en est pris à M. Macron à la suite de la dernière décision.

Un porte-parole de l’organisme a déclaré : « Cette augmentation du plafond d’utilisation est temporaire. »

La centrale de Saint-Avold devrait fermer au printemps et celle de Cordemais en 2024.

Mais avec ce décret, c’est un million de tonnes de CO2 supplémentaires qui seront déversées dans l’atmosphère en les maintenant ouvertes.

La France émet déjà 450 millions de tonnes par an.

Avec la pénurie d’approvisionnements énergétiques s’accompagne un arrêt sans précédent de jusqu’à 15 réacteurs nucléaires français.

Les fermetures proviennent de la maintenance et des blocages pendant la pandémie.

Dans ces conditions, le gestionnaire du réseau électrique, RTE, a alerté sur la sécurité d’approvisionnement en électricité cet hiver.

Pour Mme Len Pen, cette décision pourrait être l’occasion idéale de porter un coup dur au président.

L’énergie est un point électoral clé pour les électeurs français et la gestion de la crise par M. Macron sera scrutée de près par le public dans les mois à venir.