Le Pendjab augmentera les tests Covid à 60 000 par jour

Sur cette base, les districts devraient formuler des stratégies pour les zones de micro-confinement, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a ordonné samedi une augmentation du nombre de tests Covid à au moins 60 000 par jour. Sa déclaration intervient au milieu des projections selon lesquelles les cas doubleront dans environ 64 jours au taux de croissance actuel.

À l’heure actuelle, les tests Covid sont de l’ordre de 45 000 à 49 000 par jour.

Passant en revue la préparation de l’État pour une troisième vague imminente, Singh a demandé au département de la santé d’effectuer des tests sentinelles prioritaires pour les patients des hôpitaux publics et privés, les voyageurs aux points d’entrée, les bureaux du gouvernement, les industries et les colonies de travail, etc.

Aussi, le CM a virtuellement inauguré un service Covid pour enfants ainsi que des usines d’oxygène PSA (Pressure swing adsorption) à Ludhiana et Faridkot.

Le service pédiatrique Covid de l’hôpital civil de Ludhiana compte cinq unités de soins intensifs pédiatriques (USIP) et huit lits pour syndromes inflammatoires multisystémiques chez l’enfant (MISC).

Il a annoncé que le gouvernement augmenterait la capacité de lits pédiatriques de l’USIP et de niveau 2 dans les 23 districts et quatre facultés de médecine et hôpitaux publics à 1 104 lits pédiatriques.

Il a déclaré qu’un total de 76 PSA sont en cours d’installation dans l’État, avec une capacité de production d’oxygène de 48 832 litres par minute.

Avec l’installation de ces usines, la dépendance de l’État vis-à-vis de l’approvisionnement en oxygène de l’extérieur du Pendjab sera considérablement réduite, a-t-il déclaré, ajoutant que des préparatifs étaient en cours pour augmenter la capacité d’oxygène à 560 tonnes métriques.

Cela comprend 50 MT d’oxygène pour les situations d’urgence non COVID, a-t-il ajouté.

Au plus fort de la deuxième vague, le Pendjab utilisait 308 MT d’oxygène. Le CM a également demandé aux départements concernés d’accélérer l’augmentation des infrastructures de santé et des fournitures médicales pour faire face à la troisième vague de COVID-19.

Pendant ce temps, le CM a également demandé au département de la santé de se préparer à une utilisation complète de l’approvisionnement supplémentaire en vaccins, dont il avait été personnellement assuré par le ministre de la Santé de l’Union.

L’État avait été assuré d’une augmentation de 25 pour cent des fournitures de vaccins. Il a déclaré que plus de la moitié de la population éligible de l’État avait déjà reçu une dose de vaccin, tout le stock disponible étant utilisé sans aucun gaspillage.

Incidemment, la première dose de vaccin Covid a été administrée à environ 82 lakh personnes (40 % de la population éligible de l’État) et la deuxième dose à près de 24 lakh personnes (11 % des bénéficiaires éligibles), qui, a déclaré le CM, a le capacité de vacciner huit lakh personnes par jour.

Selon une étude pour surveiller l’efficacité du vaccin COVID-19, menée par le Dr Rajesh Kumar, ancien directeur de l’École de santé publique, PGI, il a été constaté que le vaccin a été efficace pour réduire la positivité de 95 pour cent, l’hospitalisation de 96 pour cent. 100 et les décès de 98 pour cent, la réunion a été informée.

