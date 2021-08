Le Pendjab signale 30 cas positifs au Covid dans les écoles ; les experts demandent de faire fonctionner l’école en plus petits lots, de plus courte durée.

Des cas de Covid ont été réopérés dans les écoles de Ludhiana après leur reprise

Les experts médicaux ont fortement critiqué les autorités scolaires après que 30 étudiants ont été testés positifs pour Covid-19m dans la semaine suivant la reprise des cours physiques sur le campus. Les experts ont demandé aux écoles de fonctionner de manière planifiée avec des lots plus petits et de tenir des classes en lots plus petits.

Selon le Dr Baldeep Singh, médecin en pédiatrie et à l’hôpital Deep, a demandé aux écoles de faire preuve de prudence lorsqu’elles organisent des cours avant la fin de la vaccination des enfants. Les vaccinations contre le Covid-19 pour les enfants devraient commencer d’ici le mois prochain. Plus les étudiants restent longtemps sur le campus, plus le risque d’attraper l’infection est élevé, a rapporté l’Indian Express

Les cours pour 10 et 12 ont été ouverts le 26 juillet et les cours en personne pour les autres ont commencé le 2 août. Le gouvernement, cependant, n’a pas mentionné la force des étudiants qui devaient être appelés pour des cours en personne. Les scènes de surpeuplement dans les écoles sont devenues un scénario courant alors que les normes de distanciation sociale étaient bafouées. La scène était la plus courante à Malaut, Ludhiana, Bathinda et Faridkot.

Selon le président de la branche Malwa de l’Association des médecins de l’Inde, des enfants déjeunant ensemble, partageant le même robinet d’eau pendant les six heures à l’école, partageant les mêmes toilettes ont conduit à la situation. Il a recommandé d’appeler les étudiants en plus petit nombre et pour des durées plus courtes. Le Dr Gupta a souligné que les écoles auraient dû adhérer aux infrastructures Covid appropriées comme des écrans sur leurs bureaux, des salles de classe aseptisées et des arroseurs.

Des écoles sévères adhérant aux protocoles ont commencé à organiser des cours par lots, mais beaucoup d’autres avec une force beaucoup plus élevée continuent d’organiser des cours bondés sans garantir une infrastructure et un comportement propices à Covid, ce qui rend la situation plus risquée pour la propagation des infections à coronavirus parmi les étudiants

Un parent d’élève dans l’une des écoles du Pendjab a souligné que ces enfants déjeunent avec des amis et qu’ils ouvrent leurs masques à cet effet. Il est donc pratiquement impossible pour un petit enfant de porter un masque de 8h à 14h.

Le Dr Rajesh Bhaskar, l’officier nodal au Pendjab pour les cas de Covid, a informé qu’un échantillonnage régulier d’élèves et d’enseignants est organisé dans les écoles. Jusqu’à présent, deux écoles à Ludhiana ont été fermées pour avoir été témoins de 20 cas. Étant donné que les 10 autres cas provenaient d’écoles réparties dans d’autres districts, cette classe avec ces patients a été suspendue pendant 14 jours sans affecter l’ensemble de l’école.

