Le Pendjab voit le manque à gagner des revenus garantis de la TPS s’élargissant à 60% en FY22

«Je frémis à l’idée de la position du Pendjab l’année prochaine avec un déficit probable de 60% par rapport à la compensation assurée», a écrit Badal alors que les inquiétudes montent sur les États avant la fin de cinq ans de protection des revenus de la TPS en juin 2022.

Le Pendjab, qui connaissait un déficit des recettes de la TPS de près de 50% des recettes assurées, craint que son déficit ne s’élargisse encore à 60% au cours de l’exercice 22, a déclaré le ministre des Finances de l’État, Manpreet Singh Badal, dans une lettre adressée au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman. de la réunion du Conseil de la TPS le vendredi.

«Je frémis à l’idée de la position du Pendjab l’année prochaine avec un déficit probable de 60% par rapport à la compensation assurée», a écrit Badal alors que les inquiétudes montent sur les États avant la fin de cinq ans de protection des revenus de la TPS en juin 2022.

Au cours des années précédentes, pratiquement tous les États ont continué à faire face à des déficits de recettes de près de 20% des recettes assurées. Dans le cas du Pendjab, c’était plus de 50%, a-t-il dit. «Certes, la TPS n’a pas réussi à générer les revenus assurés qui menacent la souveraineté fiscale des États. Nous devons entamer des discussions sur la manière exacte dont cet écart doit être comblé en général, ainsi que sur la possibilité de taux SGST différentiels pour les États qui continuent à avoir des déficits bien plus importants », a déclaré Badal.

Une croissance annuelle assurée de 14% des revenus de la TPS a aidé les États, y compris le Pendjab, à faire face au stress sur les revenus au cours des quatre dernières années, malgré des impôts propres qui ne fonctionnent pas aussi bien.

Badal a déclaré que les discussions au sein du Conseil de la TPS devraient avoir lieu sur le plancher et la fourchette de taux dans lesquels les États pourraient être autorisés à fixer leurs taux SGST respectifs après juin 2022 (date à laquelle la protection quinquennale de la croissance annuelle garantie des revenus doit prendre fin). Les États, en particulier ceux dirigés par des partis d’opposition, ont demandé que la compensation du déficit de la TPS se poursuive au-delà de juin 2022.

«J’avais sincèrement cru que la période de 5 ans – qui offrait une compensation assurée – assurerait une TPS stabilisée et dynamique. Tout le monde était assuré que la TPS augmentera le PIB, augmentera les revenus et aura un effet catalytique sur les revenus, même hors TPS. Rien de tout cela ne s’est même produit à distance. D’un autre côté, la trajectoire a été dans la direction opposée », a-t-il dit.

Badal a suggéré d’harmoniser les taux d’imposition et les exonérations afin d’éliminer les possibilités de fraude et de simplifier la chaîne des crédits d’impôt.

Mercredi, un groupe de ministres (GdM), dirigé par le ministre des Finances de l’Odisha Niranjan Pujari, a été mis en place pour examiner la faisabilité de la perception de la TPS sur des produits tels que le pan masala et la gutkha sur la base de la capacité de fabrication installée, plutôt que la production à vérifier l’évasion fiscale.

Pour FY22, Icra projette les collections de TPS de tous les États à Rs 6,1 lakh crore, derrière les revenus protégés de Rs 8,7 lakh crore. Cela entraînera une exigence de compensation de la TPS de 2,65 crore lakh Rs, dont environ 1 crore lakh Rs sera mobilisé par le biais de la compensation, tandis que le crore Rs 1,65 lakh restant pourra être satisfait par des prêts consécutifs, comme cela a été fait au cours de l’exercice 21.

Outre la compensation pour le manque à gagner de la TPS, la réunion du Conseil de la TPS de vendredi discutera de la réduction des taux de TPS sur les articles médicaux liés à Covid, y compris les vaccins et les concentrateurs d’oxygène.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.