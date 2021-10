Le penny des loups tombe enfin alors que Lage cite un changement tactique pour le cuir chevelu de Villa

Le manager des Wolves, Bruno Lage, était ravi de la superbe victoire de son équipe sur Aston Villa et pense que son message parvient désormais aux joueurs.

L’équipe de Molineux a perdu 2-0 avec des buts de Danny Ings et John McGinn. Ings a marqué trois minutes seulement après le début de la deuxième période avant que McGinn ne double l’avantage des hôtes à la 68e minute. Mais les hommes en or et noir ont refusé de jeter l’éponge et ont riposté pour l’emporter 3-2.

Romain Saiss a commencé la riposte avec une frappe à la 80e minute avant que Conor Coady n’égalise cinq minutes plus tard. Il semblait que les deux clubs des West Midlands se contenteraient d’un point chacun.

Mais le coup franc dévié de Ruben Neves à la 95e a donné aux visiteurs tous les trois à Villa Park. Lage était un homme heureux après le coup de sifflet final.

Et il a admis que ce dont il a été témoin de la pirogue est la raison pour laquelle il travaille en Premier League.

« Je pense que ce sont ces jeux que je veux continuer [having in] ma carrière en Angleterre. C’était jusqu’à la 94e minute », a-t-il déclaré à BBC Sport. « C’est le genre d’environnement que je veux et que je veux vivre. Nous ne méritons pas de perdre. Je ne pense pas que Villa mérite de perdre.

Lage heureux de prendre des décisions difficiles



Les loups ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison par le seul but du match. Ils ont bien réagi, remportant quatre des cinq suivants pour occuper la huitième place du classement.

Et Lage a levé le voile sur la façon dont il a organisé le dernier triomphe.

« A 2-0, nous avons mis les gars devant », a-t-il ajouté. « C’est plus difficile à marquer, nous avons créé des espaces et de la même manière, nous avons eu de la chance. Ces trois points sont très bons pour nous.

«Nous avons donné un faux neuf donc je ne veux pas donner de notes faciles aux gars forts. Je suis allé mettre des hommes sur le dos des milieux de terrain.

«Ils ont continué à appuyer à 2-0 et j’ai essayé de mettre des hommes sur eux. C’est ce que nous avons fait. Dans les corners ou les coups francs, ces situations peuvent arriver et nous avons marqué trois buts. »

Le tacticien portugais a refusé de prendre trop de crédit pour la victoire. Mais il pense que les loups commencent maintenant à récolter les fruits après un changement de manager cet été.

« À chaque fois, je crois. C’est facile pour moi de dire maintenant que j’ai fait le bon choix. Il est facile de dire « j’avais raison » lorsque vous gagnez. Mais il faut prendre des décisions. Les autres joueurs qui débutent ou entrent aident l’équipe à gagner trois points.

« Nous avons réalisé trois bonnes performances lors des trois premiers matchs, mais nous n’avons obtenu aucun point. La confiance est venue avec un travail acharné. Les joueurs voient ce que nous faisons et avec des victoires.

LIRE LA SUITE: Un ancien attaquant exhorte la cible de Liverpool à « tenter sa chance » et à sécuriser son mouvement