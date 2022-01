Le penseur «profond» Scott «Wino» Weinrich dit que les vaccins Covid 19 ne sont pas de vrais vaccins

L’OBSESSION leader Scott « Wino » Weinrich a doublé son affirmation selon laquelle COVID-19 a été créé comme un « outil de dépopulation ».

De retour en août, Wino a utilisé ses médias sociaux pour alimenter la théorie du complot selon laquelle le coronavirus est une arme biologique génétiquement modifiée que des chercheurs américains ont aidé à créer, et que des milliers de médecins, de scientifiques et de dirigeants élus conspirent apparemment pour cacher la vérité. Wino a poursuivi en affirmant qu’il avait fait des recherches approfondies à travers Youtube, des publications scientifiques, des revues et des conférences, et a insisté sur le fait que les preuves indiquent que le virus existe et est transformé en arme.

Weinrich a discuté de ses opinions controversées sur COVID-19 dans une nouvelle interview avec Shawn Ratches de Laughingmonkeymusic. Il a déclaré: « J’avais COVID. Donc ça existe totalement; Je ne nie pas qu’il existe. Et je ne suis pas non plus anti-vaxx. Mais nous savons pertinemment… Vous pouvez aller directement sur le Moderne site Web », a-t-il poursuivi, faisant référence à la société de biotechnologie derrière l’un des trois vaccins COVID-19 approuvés par le gouvernement fédéral. « Ce n’est pas une vaccination. Ce n’est pas une vaccination selon les normes. C’est une plate-forme. C’est ce qu’ils disent sur leur site web. Donc, n’importe qui peut le prendre à partir de là.

« Quand le gouvernement dit qu’il n’y a pas de réponse fédérale à COVID, qu’est-ce que ça veut dire bordel ? Qu’est-ce que cela signifie, c’est que CDC Le protocole interdit l’utilisation de tout ce qui vous guérira.

« Peu importe ce que quelqu’un dit, je sais ce que je sais, et tout indique un sinistre programme de dépeuplement. Et je me fous de ce que les gens pensent. C’est ce que je crois. »

Wino a poursuivi en laissant entendre qu’il n’avait pas l’intention de se faire vacciner contre le COVID-19 de si tôt. « Si je dois faire une injection dans mon corps, je veux me défoncer », a-t-il ri.

Comme d’autres personnes hésitantes au vaccin COVID-19, Wino a déclaré qu’il se considère comme un penseur critique qui accorde une grande importance au fait d’avoir fait ses propres recherches et se méfie des autorités ou des experts traditionnels.

« Je me demande souvent ce qu’il y a chez moi ou chez d’autres personnes qui me donne juste cette curiosité intense qui me donne envie de creuser profondément », a-t-il déclaré. « Je ne comprends pas vraiment ce que c’est. Je pense que cela a peut-être quelque chose à voir avec l’empreinte génétique – peut-être. Je ne sais pas. »

En dépit Weinrichprétend le contraire, Moderne fait référence à son vaccin COVID-19 comme un « vaccin ». Les Etats Unis Administration des aliments et des médicaments (FDA) a examiné les données d’innocuité des essais cliniques et accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin.

Bien que ModerneLe site Web de ‘s compare la science de l’ARNm dans son vaccin à un « système d’exploitation », l’expression est utilisée dans un sens métaphorique, pas littéral. Il dit : « Reconnaissant le vaste potentiel de la science de l’ARNm, nous avons entrepris de créer une plate-forme technologique d’ARNm qui fonctionne très bien comme un système d’exploitation sur un ordinateur. Elle est conçue pour pouvoir se brancher et jouer de manière interchangeable avec différents programmes. Dans notre cas, le « programme » ou « application » est notre médicament ARNm – la séquence d’ARNm unique qui code pour une protéine. »

Lorsque Weinrich a annulé sa comparution au Psycho Las Vegas festival en août dernier, le parrain du doom metal et L’OBSESSION fondateur, qui devait jouer un set acoustique lors de l’événement, a déclaré que « nous sommes sous le manteau autoritaire d’un petit groupe de soi-disant » élite « non élus qui sont au-delà des riches et se considèrent par conséquent au-dessus de l’homme ordinaire. Ce virus je croire a été créé comme un outil de dépeuplement, et la peur qui y est associée comme un moyen de vous soumettre et de vous asservir, vous et moi, les gens ordinaires. »

Wino et le reste de L’OBSESSION à l’origine pris la route avec LE CRÂNE en juillet mais LE CRÂNE a été contraint d’abandonner la tournée le mois suivant après que le chanteur principal de ce groupe, une autre légende du doom metal Eric Wagner (anciennement de DIFFICULTÉ), a été hospitalisé pour une pneumonie COVID. Wagner, qui n’aurait pas été vacciné contre le COVID-19, est décédé quelques jours plus tard à l’âge de 62 ans.

Wino a fait face à la toxicomanie au fil des ans et s’est fait prendre avec de la méthamphétamine en Norvège en 2014 lors d’une tournée avec SAINT-VITE.



