Le Pentagone a suivi des citoyens américains à travers le monde sans leur permission

16/05/2021 à 12:13 CEST

Le Pentagone pourrait utiliser des informations commerciales pour suivre les citoyens américains sans avoir recours à une procédure judiciaire. Selon une lettre du sénateur Ron Wyden partagée à Vice News, le sénateur a interrogé le ministère de la Défense (DoD) sur un emplacement mobile et d’autres informations vendues via provenant de sources commerciales. Le DoD a répondu à certaines questions, mais beaucoup de ces réponses ont été évitées. Par la suite, le sénateur a écrit: “Il est urgent de rendre public que l’information sur la surveillance sans garanties légales du DoD est en cours”.

Divers organismes juridiques aux États-Unis vendent des informations téléphoniques et d’autres informations de localisation à partir d’applications installées dans le Des téléphones américains pour suivre d’éventuels terroristes, immigrants illégaux et autres groupes depuis au moins 2017. “J’ai passé des années de ma vie à rechercher les informations sombres et non réglementées qui sont vendues aux agences gouvernementales et quelles agences les achètent.”

C’est profondément illégal pour les agences gouvernementales américaines surveiller directement la population sans aucune garantie selon le quatrième amendement. Au-delà de cela, la Cour suprême des États-Unis a statué qu’il était illégal d’accéder à l’emplacement via des téléphones portables sans ordonnance du tribunal. Mais cela transcende également les frontières puisque les citoyens américains pourraient être suivis dans le monde entier. Autrement dit, ils pourraient également être suivis ici, en Espagne.