Le Pentagone améliorera les aérodromes militaires de Guam, en Australie, pour contrer la Chine, laissant les autres positions mondiales telles quelles

Le Pentagone prévoit d’importantes améliorations des infrastructures sur les aérodromes militaires de Guam et d’Australie pour contrer la Chine dans la région Asie-Pacifique, mais n’apportera aucun changement majeur à ses autres positions mondiales.

L’annonce est intervenue dans la Global Posture Review 2021 du Pentagone publiée lundi. Le résultat de l’étude, qui a commencé en mars sous la direction du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, reflète l’inquiétude croissante de l’administration Biden concernant la Chine dans la région Asie-Pacifique et la Russie en Europe après son retrait chaotique d’Afghanistan en août. L’Iran présente un autre défi, y compris en Irak et en Syrie, ce qui rend difficile l’affectation de plus de forces américaines dans d’autres parties du monde.

Malgré aucun changement majeur dans son positionnement mondial des forces américaines, le Pentagone a déclaré qu’il analyserait davantage les besoins en forces au Moyen-Orient et apporterait des améliorations en Asie et dans le Pacifique, ont annoncé lundi des responsables.

En septembre, les États-Unis ont annoncé un nouveau partenariat avec l’Australie et la Grande-Bretagne pour approfondir la coopération en matière de sécurité, de diplomatie et de défense dans la région Asie-Pacifique. Dans le cadre de ce partenariat AUKUS, l’Australie doit acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire et les États-Unis doivent augmenter les déploiements de forces de rotation en Australie.

L’examen d’Austin est la première de plusieurs évaluations générales par l’administration Biden de ses priorités et politiques de défense. Le Pentagone travaille également sur une stratégie de défense nationale révisée qui encadrerait toute la portée des politiques de défense, y compris le rôle de la dissuasion nucléaire, des cybermenaces, des alliances internationales et de la modernisation des forces.

Certains changements dans la posture des forces américaines ont été annoncés plus tôt cette année. En avril, Austin a annoncé son intention d’étendre la présence militaire américaine en Allemagne de 500 soldats et d’arrêter la planification des réductions de troupes à grande échelle qui avaient été ordonnées par le président Trump.

Au moment de l’annonce d’Austin, les responsables américains et européens exprimaient leur inquiétude face à une accumulation de forces russes près de la frontière ukrainienne. Cette crise s’est apaisée, mais ces dernières semaines, elle est revenue alors que l’on craint que Moscou ne prépare une incursion militaire en Ukraine.

Austin plus tôt cette année a également approuvé le retrait de certaines forces de défense aérienne et antimissile de la région du golfe Persique.

