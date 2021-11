Le Pentagone américain envisage d’utiliser des ballons à l’ancienne

17/11/2021 à 09:49 CET

Les nouvelles armes américaines à longue portée pourront atteindre des cibles tactiques telles que des bases de missiles et des radars de défense aérienne à des milliers de kilomètres ou plus, mais uniquement si elles disposent d’éclaireurs aériens pour localiser leurs cibles. L’armée américaine a utilisé des drones furtifs comme espions jusqu’à présent, mais maintenant, les ballons stratosphériques expérimentaux deviennent des alternatives viables et capable qui peut passer inaperçu par les défenses aériennes ennemies. Les ballons combinent des capacités à distance avec la furtivité pour effectuer des missions impossibles pour d’autres avions, et passent des tests et des démonstrations aux opérations militaires réelles.

Les navires de l’espace proche, tels que les ballons stratosphériques, Ils se cachent entre 60 000 et 80 000 pieds, bien au-dessus des trajectoires de vol normales des avions. Les ballons suivent la tradition de ceux utilisés pour la détection d’artillerie pendant la guerre civile (1861-1865), mais ils sont aujourd’hui si high-tech qu’ils sont parfois confondus avec des ovnis.