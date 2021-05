Le Pentagone arrête la construction du mur frontalier financée par l’armée ⋆ .

Des ouvriers de la construction placent une section du nouveau mur de bornes à la frontière américano-mexicaine à Santa Teresa, Nouveau-Mexique, le 23 avril 2018 (Crédit: Jose Luis Gonzalez / .)

Le Pentagone a annoncé qu’il annulerait tous les contrats de construction d’une barrière à la frontière américano-mexicaine en utilisant des fonds militaires, dans un communiqué aux médias vendredi.

«Conformément à la proclamation du président, le ministère de la Défense procède à l’annulation de tous les projets de construction de barrières frontalières financés avec des fonds initialement destinés à d’autres missions et fonctions militaires», a déclaré le porte-parole adjoint du Pentagone Jamal Brown dans un communiqué. Ces fonctions comprennent «des écoles pour enfants militaires, des projets de construction militaire à l’étranger dans les pays partenaires et le compte d’équipement de la Garde nationale et de la Réserve».

Le ministère de la Défense «a commencé à prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler les projets de barrière aux frontières et pour se coordonner avec les partenaires interinstitutions», a ajouté M. Brown.

L’annonce intervient après que le président Biden a signé un décret en janvier arrêtant la plupart des constructions de barrières à la frontière américano-mexicaine, dans l’attente d’un nouvel examen. L’examen devait initialement durer 60 jours, mais s’est prolongé au-delà de cette date limite.

L’administration Trump n’a pas réussi à obtenir le financement d’un mur frontalier dans le budget fédéral adopté par le Congrès en 2019. Cet échec a conduit le président de l’époque Trump à déclarer une urgence nationale à la frontière sud, permettant à son administration de détourner le financement du Pentagone vers les efforts de construction.

Environ 450 miles de barrières ont été construites sous l’administration Trump, bien que la grande majorité des barrières aient été construites pour remplacer les clôtures vétustes antérieures.

La décision de l’administration Biden de suspendre la construction du mur frontalier est intervenue au milieu d’un afflux majeur de migrants à travers la frontière sud. Une grande partie des barrières frontalières rénovées ont été construites dans le sud de l’Arizona, tandis que l’afflux actuel de migrants se produit principalement dans la vallée du Rio Grande au Texas.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

