Le Pentagone confirme avoir encerclé un navire de guerre

31/05/2021 à 20:56 CEST

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été sérieusement question que d’autres êtres extraterrestres nous surveillent ou même nous visitent en permanence. Maintenant, Gadi Schwartz, correspondant de NBC a expliqué qu’un porte-parole du Pentagone a confirmé l’existence de 14 ovnis qui ont entouré un navire de guerre de la marine américaine.

Les navires de guerre de la marine américaine de 2019 ont été envahis par des ovnis; voici les images RADAR qui le montrent. Filmé dans le Centre d’information de combat de l’USS Omaha / 15 juillet 2019 / il s’agit de données électro-optiques corroborantes démontrant une importante série d’événements OVNI dans une zone d’alerte au large de San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl – Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) 27 mai 2021

“En 2019, les navires de guerre de l’US Navy ont été entourés d’OVNI; voici la vidéo montrant le RADAR qui le confirme. Elle a été enregistrée au USS Omaha Information and Combat Center le 15 juillet 2019. Il s’agit d’une corroboration élector-optique qui montre une importante série d’événements OVNI dans la région de San Diego”.

Ce n’est pas la première fois que L’organe suprême des forces armées reconnaît l’existence d’un objet volant non identifié (OVNI). Qu’il a déjà capturé un destroyer de la marine américaine et a été divulgué à la presse par Jeremy Corbell. Dans cette vidéo, différentes scènes ont été capturées dans lesquelles d’autres ovnis ont été vus survoler.

A) Oui, il devient de plus en plus clair que nous ne sommes pas seuls dans l’Univers. Au contraire, il y a des visiteurs qui nous visitent de temps en temps et ont notamment tendance à apparaître près des machines de guerre de notre planète.