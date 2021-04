Le Pentagone confirme que les images d’OVNIS bourdonnant des navires de guerre de la Marine sont réelles ⋆ .

Ces images montrent des OVNIS en forme de pyramide planant au-dessus des navires de l’US Navy en juillet 2019 (Fournisseur: Jeremy Corbell)

Les responsables du gouvernement américain au Pentagone ont confirmé qu’une série de photos et de vidéos d’ovnis bourdonnant les navires de guerre de la Marine était réelle.

L’étrange engin est apparu au large des côtes de la Californie en 2019 et a survolé quatre navires américains au cours de plusieurs jours.

Le personnel de la marine a capturé des photos et des vidéos de la rencontre, qui auraient été divulguées lors d’une enquête officielle au cinéaste Jeremy Corbell.

L’une des vidéos montre des objets en forme de pyramide planant au-dessus d’un destroyer de la Marine, selon Mystery Wire.

Corbell a déclaré que la vidéo avait été prise lors du déploiement de l’USS Russell et que le Pentagone a maintenant confirmé que les preuves étaient authentiques.

Lors de la dernière rencontre documentée en juillet 2019, des destroyers USS en patrouille ont soudainement été envahis par des drones clignotants en forme de Tic Toc (MailOnline)

Dans un communiqué, un porte-parole du Pentagone aurait déclaré: “ Je peux confirmer que les photos et vidéos référencées ont été prises par du personnel de la marine.

‘Le [Unidentified Aerial Phenomena Task Force] a inclus ces incidents dans leurs examens en cours.

Le cinéaste a expliqué qu’il y avait eu plusieurs observations de plusieurs navires les 14 et 15 juillet 2019.

Le destroyer lance-missiles USS Kidd de classe Arleigh Burke est en cours dans l’océan Pacifique. (US Navy)

Et au fait, sur les autres navires, des choses différentes se sont produites. Donc, certains étaient comme des lumières qui faisaient des huit et des motifs et des virages à 90 degrés. D’autres étaient comme une lumière de couleur différente, comme le rouge ”, a-t-il déclaré à Mystery Wire.

Cette nouvelle survient moins d’un mois après que l’ancien directeur du renseignement national sous Donald Trump ait fait des déclarations explosives sur les ovnis.

John Ratcliffe a déclaré aux médias américains que le gouvernement américain avait des preuves d’engins extraterrestres connus qui peuvent briser le mur du son sans boom sonore et effectuer des manœuvres impossibles avec la technologie humaine.

“ Et lorsque nous parlons d’observations, nous parlons d’objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l’armée de l’air, ou qui ont été captés par des images satellite qui s’engagent franchement dans des actions difficiles à expliquer ”, a-t-il déclaré à Fox News.

«Des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n’avons pas la technologie. Ou voyager à des vitesses qui dépassent le mur du son sans boom sonique.

“Quand nous parlons d’observations, l’autre chose que je vais vous dire est que ce n’est pas seulement un pilote ou juste un satellite, ou une collecte de renseignements”, a déclaré Ratcliffe.

Wow. Maria Bartiromo demande à l’ancien DNI John Ratcliffe de parler des OVNIS avant la date limite pour que le gouvernement divulgue ce qu’il sait d’eux … “Habituellement, nous avons plusieurs capteurs qui captent ces choses … il y en a en fait beaucoup plus que ce qui a été rendu public” pic.twitter.com/qu4VlzrZw1 – Daniel Chaitin (@ danielchaitin7) 19 mars 2021

«Habituellement, nous avons plusieurs capteurs qui captent ces choses, et certains d’entre eux sont des phénomènes inexpliqués, et il y en a en fait beaucoup plus que ce qui a été rendu public.

En décembre dernier, le gouvernement américain s’est vu accorder un délai de 180 jours pour divulguer ce qu’il savait des objets volants non identifiés.

Des preuves de visiteurs extraterrestres? (Garde côtière américaine)

L’ancien président Trump a signé un projet de loi de secours Covid-19 de 2,3 billions de dollars qui comprenait une loi stipulant que les agences gouvernementales doivent publier un rapport dans les six prochains mois.

Attaché au projet de loi était une disposition demandée par le sénateur Marco Rubio qui préside la commission du renseignement du Sénat pour inclure «une analyse détaillée des données de phénomènes non identifiés» dans l’espace aérien restreint des États-Unis.

Cette disposition, jointe en tant que «commentaire du comité», demande également des données et des renseignements collectés ou détenus par l’Office of Naval Intelligence.

Cela signifie que le Pentagone pourrait révéler encore plus d’informations relatives à un projet gouvernemental d’enquête hautement sensible appelé Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP).

Vidéos d’OVNIS prises par des pilotes de la Marine et publiées par le Pentagone (USDoD)

Il a déjà été confirmé que les États-Unis ont étudié une gamme de technologies futuristes qui leur permettraient d’exercer une domination militaire mondiale pour les décennies à venir. Le programme est dédié à l’exploration de «phénomènes aériens inexpliqués» et aurait rédigé un rapport de 490 pages qui rassemble les observations d’OVNIS du monde entier.

Le rapport, attendu avec impatience par les chasseurs extraterrestres sur Internet, devrait sortir avant le 1er juin.



