Le Pentagone crée une arme qui élimine la voix des ennemis

Les États-Unis, autant que Joe Biden a dit qu’une ère d’interventionnisme militaire se termine, sont toujours une grande puissance militaire. Le Pentagone, comme on appelle le ministère de la Défense, est chargé de surveiller et d’approuver ce que les forces armées américaines feront dans les mois et les années à venir. C’est aussi le département qui est en charge des nouvelles recherches concernant la technologie militaire. à la disposition de l’armée.

Parmi cette technologie, il y a maintenant une arme qui élimine la capacité de parler de l’ennemi. Le système, connu sous le nom d’AHAD (Acoustic Hailing And Disruption ; bombardement et perturbation acoustiques), peut mettre votre ennemi en sourdine s’il en subit les effets. L’appareil est apparemment basé sur une invention créée par Kazutaka Kurihara et Koji Tsukada et publiée sur ArXiv en 2012.

Le mécanisme est conçu pour capturer votre voix et la renvoyer exclusivement à l’oreille de la personne avec un délai de “plusieurs centaines de millisecondes”. Cette nouvelle arme de l’US Navy n’est pas mortelle pour ceux qui subissent son « impact » et elle est également indolore et ne crée pas de conséquences.