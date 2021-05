Le Pentagone envisage d’utiliser des drones et des robots contrôlés par l’IA au combat – .

L’avenir de la guerre pourrait impliquer des algorithmes avancés d’intelligence artificielle (IA) qui auraient la capacité et l’autorité d’évaluer des situations et d’engager des ennemis sans qu’un humain ne contrôle chaque robot ou drone impliqué dans l’opération.

Cela peut ressembler au genre de scénario que les films de science-fiction comme les séries Terminator et Matrix ont décrit. La technologie a évolué au point qu’un ordinateur peut prendre les choses en main pendant un conflit armé. Dans les films, l’IA finit généralement par attaquer les humains. Dans la vraie vie, l’IA pourrait aider les militaires à mener des opérations où un contrôle humain indépendant sur chaque drone ralentirait la mission. Un inconvénient évident est que l’ennemi pourrait utiliser une technologie tout aussi sophistiquée.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le Pentagone étudie déjà des scénarios de combat dans lesquels l’IA serait autorisée à agir de son propre chef en fonction des ordres émis par un humain. Wired a un exemple d’un tel exercice qui a eu lieu près de Seattle en août dernier.

Plusieurs dizaines de drones militaires et de robots en forme de chars ont été déployés avec une mission simple. Trouvez des terroristes soupçonnés de se cacher parmi plusieurs bâtiments. Le nombre de robots impliqués ne permettait pas à un opérateur humain de les surveiller tous. En conséquence, ils ont reçu des instructions pour trouver et éliminer les combattants ennemis si nécessaire.

Dirigé par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), l’exercice impliquait des émetteurs radio que les robots utilisaient pour simuler des interactions avec des entités hostiles plutôt que des armes réelles.

Les drones et les robots avaient à peu près la taille d’un grand sac à dos et tous avaient un objectif global. Les robots avaient accès à des algorithmes d’IA pour concevoir des plans d’attaque. Certains des robots ont encerclé des bâtiments; d’autres ont effectué une surveillance. Certaines balises identifiées désignant les combattants ennemis, et d’autres ont été détruites par des explosifs simulés.

Ce n’était qu’un des exercices d’IA menés l’été dernier pour simuler l’automatisation des systèmes militaires dans des situations trop complexes et trop rapides pour que les humains puissent prendre toutes les décisions critiques en cours de route.

Le rapport Wired explique qu’il y a un intérêt croissant au Pentagone pour donner aux armes autonomes une certaine liberté dans l’exécution des ordres. Un humain prendrait toujours des décisions de haut niveau, mais l’IA pourrait s’adapter à la situation sur le terrain mieux et plus rapidement que les humains. Wired souligne également qu’un rapport de la Commission de sécurité nationale sur l’intelligence artificielle (NSCAI) recommandait en mai que les États-Unis résistent aux appels à une interdiction internationale de développer des armes autonomes.

Même dans ce cas, le débat sur l’utilisation d’armes de l’IA dans les opérations militaires n’est pas réglé, certains faisant valoir que les mêmes algorithmes que les États-Unis pourraient utiliser pour alimenter des essaims de drones et de chars de robots pourraient également tomber entre les mains d’adversaires.

«Les armes autonomes mortelles suffisamment bon marché pour que chaque terroriste puisse se les offrir ne sont pas dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis», a déclaré le professeur du MIT, Max Tegmark, à Wired. Tegmark, le co-fondateur de l’association à but non lucratif Future of Life Institute qui s’oppose aux armes autonomes, a ajouté: «Je pense que nous le regretterons un jour encore plus que nous regrettons d’avoir armé les talibans.» Il a déclaré que les armes de l’IA devraient être «stigmatisées et interdites comme les armes biologiques».

Top Deal du jour La friteuse à air XL la plus vendue d’Amazon vient de frapper un nouveau prix bas de tous les temps et les acheteurs se précipitent pour l’obtenir! Prix ​​courant: 119,99 $ Prix: 99,98 $ Vous économisez: 20,01 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.