Le Pentagone envisage un mandat de rappel de COVID-19 pour les troupes

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby. (Source de la photo : AP)

Le Pentagone a déclaré qu’il y avait des « discussions actives » au sein du département pour rendre les injections de rappel du vaccin COVID-19 obligatoires pour les militaires, même si des milliers de personnes refusent ou demandent des exemptions à l’exigence de vaccination initiale. Vendredi, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de décision finale sur la question, mais a ajouté que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin « encourage absolument les gens, s’ils le peuvent et s’ils se qualifient, à obtenir le rappel. Mais pour le moment, il n’y a aucune exigence pour cela ».

Le ministère de la Défense a annoncé en août qu’il commencerait à exiger que tous les membres de l’armée – y compris la Garde nationale et les réserves – reçoivent le vaccin COVID-19. Les services militaires ont diffusé des directives précises sur le mandat, fixé leurs propres délais et précisé les répercussions pour ceux qui ont refusé et n’ont pas obtenu d’exemption médicale, religieuse ou administrative.

Depuis lors, les délais pour l’Air Force, la Marine et le Corps des Marines sont tous dépassés, et des milliers de personnes n’ont toujours pas reçu le vaccin ou demandent une exemption, ce qui implique un long processus comprenant des réunions avec les commandants, les aumôniers et le personnel médical.Parlant aux journalistes à lors d’une conférence de presse du Pentagone, Kirby a déclaré qu’environ 96,4% de tout le personnel en service actif avait reçu au moins une balle. Le pourcentage chute lorsque les membres de la Garde nationale et des réserves sont inclus. Seulement 74% environ de la force militaire totale, y compris le service actif, la garde et la réserve, sont entièrement vaccinés, mais la garde de l’armée a jusqu’en juin prochain pour se faire vacciner.

Kirby a déclaré que les chiffres tendaient dans la bonne direction, mais « nous savons qu’il y a encore du travail à faire ». nombre d’entre eux ont volontairement pris leur retraite ou quitté le service à cause de la question depuis la mise en place du mandat.

« Le secrétaire s’attend à une vaccination à 100%, c’est ce qu’il veut voir », a déclaré Kirby. action ». Les services, a-t-il dit, doivent s’assurer que les troupes comprennent les ramifications de la décision de refuser le vaccin, ainsi que les ramifications sur leur santé et sur l’état de préparation de leur unité militaire.

