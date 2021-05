Le Pentagone est derrière le faux agenda extraterrestre ⋆ .

par Andrew Anglin, The Unz Review:

Dimanche, 60 Minutes a diffusé un reportage sur les OVNIS. Le journaliste Bill Whitaker a interviewé plusieurs personnes de l’armée pour discuter de l’allégation avancée par le Pentagone selon laquelle des avions ultra-avancés volent autour de la terre pour des raisons inconnues.

Vous devriez bien sûr le regarder et tirer vos propres conclusions sur ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose à ce sujet qui me ressort immédiatement: toutes les images proviennent du gouvernement et toutes les personnes qui prétendent avoir vu les embarcations viennent le gouvernement.

Je pense qu’il ne fait maintenant aucun doute que le gouvernement pousse un faux programme extraterrestre qui va probablement commencer à se réchauffer rapidement.

Les faux extraterrestres ne sont pas une nouvelle idée

Après 60 minutes de diffusion de ce programme, tous les médias ont commencé à parler du sujet des OVNIS. Quelqu’un m’a dit hier: “Le projet Blue Beam est réel.” Je ne pense pas que ce soit réel, mais c’est certainement pertinent pour cette discussion.

Project Blue Beam est une théorie du complot des années 1990 selon laquelle le gouvernement américain utiliserait des hologrammes pour projeter des soucoupes volantes dans les airs, puis simuler un événement de contact extraterrestre et le retour de Jésus-Christ.

J’ai entendu cela et beaucoup d’autres théories du complot quand j’étais enfant en écoutant Coast to Coast AM avec Art Bell. Après l’aube d’Internet, quand j’ai commencé à enquêter sur beaucoup de choses, j’ai enquêté sur l’histoire de «Blue Beam». Le tout vient d’un type, un Canadien français du nom de Serge Monast, qui prétend avoir vu des documents gouvernementaux secrets qu’il n’a jamais pu produire. (Notez que le projet Blue Beam est différent du projet Blue Book; ce dernier est la supposée «enquête» du Pentagone sur les ovnis, et est brièvement mentionné dans le segment de 60 minutes.)

L’aspect le plus convaincant de la théorie est que Monast est mort d’une crise cardiaque surprise en 1996 à l’âge de 41 ans, peu de temps après avoir écrit un livre sur le projet présumé. Mais une crise cardiaque surprise n’est pas la preuve d’un meurtre et il n’avait certainement pas l’air en très bonne santé dans aucune des images que j’ai vues de lui.

Malheureusement, dans ce cas, je dois dire que l’entrée RationalWiki sur Project Blue Beam est plutôt parfaite. Je n’aime pas ce site pour les mêmes raisons que tout le monde n’aime pas les athées suffisants de fedora-reddit, mais vous savez la chose à propos des horloges cassées.

La conclusion à laquelle j’en suis venu est la suivante: Monast a rédigé une histoire qui semble plausible (ce qu’il pensait peut-être même vraiment qu’elle allait se produire), puis a faussement prétendu avoir des documents montrant que le gouvernement la planifiait.

Cela se produit probablement plus que vous ne l’imaginez: les journalistes et les personnes qui prétendent être des journalistes proposent régulièrement des choses qui semblent plausibles ou probables, puis prétendent avoir une «source d’initié». Cela ne se limite pas du tout à la communauté du complot. Il y a plusieurs comptes Twitter de droite de premier plan qui utilisent le mot «sources disent», et x% des «fuites» et des «fonctionnaires anonymes» du New York Times ne sont que des choses que le Times a complètement inventées.

Bien que je ne l’aurais jamais fait, je regrette souvent que lorsque j’essayais d’expliquer le canular du virus, je n’ai pas prétendu avoir une «source d’initié» au Forum économique mondial ou à la Fondation Bill et Melinda Gates. Je pense que plus de gens auraient pris mes avertissements plus au sérieux, et je ne pense pas que quiconque les prenait déjà au sérieux l’aurait pris moins au sérieux. Mais je suis esclave de l’éthique journalistique.

L’essentiel est que chaque fois que vous commencez à parler d’un faux agenda extraterrestre, beaucoup de gens de chaque côté reviendront au projet Blue Beam. Les droitiers diront «Le projet Blue Beam est réel» tandis que les gauchistes diront «Le projet Blue Beam est faux et donc il n’y a pas de faux extraterrestres. Les fausses théories du complot brouillent les eaux sur de nombreuses questions. Ce serait mieux si les droitiers n’associaient pas de faux extraterrestres au projet Blue Beam, alors les gauchistes n’auraient pas le moyen de pointer vers une sortie facile.

