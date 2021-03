Le Pentagone met officiellement fin à l’interdiction militaire transgenre imposée par Trump

Le département de la Défense vient de dévoiler une nouvelle politique permettant aux personnes transgenres qui répondent aux normes militaires de servir ouvertement dans leur sexe auto-identifié, abrogeant les restrictions de l’ère Trump qui, pendant quatre ans, ont effectivement interdit aux personnes trans de servir.

Les responsables du Pentagone ont confirmé mercredi les informations de l’Associated Press selon lesquelles l’administration Biden mettrait en place sa nouvelle politique dans 30 jours, ce qui soulagera certainement les quelque 15000 membres du service qui s’identifient comme transgenres.

«Le secrétaire à la Défense est fermement convaincu que la force entièrement volontaire prospère lorsqu’elle est composée de divers Américains capables de répondre aux normes élevées du service militaire et d’une force inclusive qui renforce notre posture de sécurité nationale», a déclaré à la presse le porte-parole en chef du Pentagone, John Kirby. lors d’une conférence de presse.

La nouvelle politique permet également aux troupes transgenres de recevoir les soins médicaux nécessaires liés à la transition, autorisés par la loi, et interdit la discrimination fondée sur l’identité de genre, ont déclaré Kirby et d’autres responsables du DOD.

Les militants qui ont poussé pour ce jour depuis les années Trump sont ravis de la décision du Pentagone.

«Nous sommes ravis que l’armée mette derrière nous ce chapitre honteux et honteux de l’histoire de notre nation et adopte à nouveau les idéaux les plus élevés de notre pays en matière d’égalité des chances pour tous», a déclaré Shannon Minter, directrice juridique du National Center for Lesbian Rights, un groupe. qui se sont battus devant les tribunaux pour que les troupes transgenres servent à nouveau ouvertement.

«L’élimination de l’interdiction reconnaît les contributions précieuses que les membres des services transgenres ont apportées, et cela augmentera la force et la stabilité de notre nation», a déclaré Minter.

La décision du Pentagone ramène sa politique trans à l’époque d’Obama

Cette annonce intervient après une lutte de plusieurs années.

En juin 2016, le secrétaire à la Défense du président de l’époque Barack Obama, Ash Carter, a déclaré que le ministère de la Défense lèverait son interdiction de longue date sur les militaires transgenres, un vestige des jours avant même l’ère du «ne demandez pas, ne dites pas Les Américains gays, lesbiennes et bisexuels n’ont pas le droit de servir ouvertement dans l’armée. La nouvelle politique de l’administration Obama a permis aux personnes trans de s’enrôler et de servir tout comme les cisgenres.

Mais le successeur d’Obama, le président Donald Trump, a brusquement annulé cette décision avec une série de tweets en juin 2017.

«Après avoir consulté mes généraux et experts militaires, sachez que le gouvernement des États-Unis n’acceptera ni n’autorisera[…]les personnes transgenres à servir à quelque titre que ce soit dans l’armée américaine», a-t-il déclaré, arguant que l’armée «ne peut pas être accablée. avec les énormes coûts médicaux et les perturbations qu’entraîneraient les transgenres dans l’armée.

Bien que Trump ait affirmé que le coût élevé des soins médicaux liés à la transition justifiait son interdiction des troupes trans, selon un rapport de 2016 de la RAND Corporation, l’armée n’aurait besoin que de 2,4 à 8,4 millions de dollars par an pour payer les soins liés à la transition, soit une augmentation de 0,4 à 0,13 pour cent des dépenses de santé. À titre de comparaison, l’armée dépense cinq fois ce montant en Viagra seul.

Stephanie Miller, directrice de la politique d’ascension au Pentagone, a confirmé aux journalistes que les soins médicaux coûtent «une poignée d’un million de dollars par an».

L’annonce de Trump a déclenché des années de litige par des groupes de défense des droits des trans et d’autres militants, y compris Minter, qui a fait valoir que la politique de Trump était inutilement et illégalement discriminatoire. Le Pentagone a ensuite opté pour une politique un peu moins discriminatoire en avril 2019.

Les troupes trans ou toute personne déjà en uniforme avant cette date pouvaient faire la transition tant qu’elles recevaient un diagnostic médical de dysphorie de genre et qu’elles devaient servir dans le sexe assigné à leur naissance. Après cette date, cependant, les personnes souffrant de dysphorie de genre prenant des hormones ou ayant déjà fait la transition ne pouvaient plus rejoindre l’armée.

Le président Joe Biden a effectivement mis fin à cette pratique cinq jours après le début de son administration. Il a signé deux décrets qui interdisaient «les séparations involontaires, les congédiements et les refus de réinscription ou de maintien de service sur la base de l’identité de genre ou dans des circonstances liées à l’identité de genre».

«C’est ma conviction en tant que commandant en chef des forces armées que l’identité de genre ne devrait pas être un obstacle au service militaire», a déclaré Biden dans un communiqué à l’époque.

Quelques heures plus tard, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la décision de Biden s’étendait également aux personnes trans qui souhaitaient rejoindre l’armée: «Les recrues potentielles peuvent servir dans leur sexe auto-identifié lorsqu’elles ont satisfait aux normes appropriées pour accéder aux services militaires.»

Austin a également donné au Pentagone 60 jours pour finaliser la nouvelle politique et lever officiellement l’interdiction militaire transgenre.

L’annonce de mercredi – qui est tombée le jour de la Journée internationale de la visibilité transgenre – était la notification officielle que la politique de l’ère Trump avait été inversée et effectivement ramenée là où elle était sous Obama.