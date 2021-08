Le Pentagone n’était pas au courant de l’avertissement de l’aéroport de l’ambassade ⋆ 10z viral

Samedi, le département d’État a émis un avertissement par l’intermédiaire de l’ambassade à Kaboul, en Afghanistan, selon lequel les Américains souhaitant se rendre à l’aéroport et tenter d’embarquer sur des vols hors du pays devraient éviter de le faire, en raison du danger et de la menace. Lors d’un briefing du Pentagone quelques heures plus tard, le major-général. Hank Taylor et porte-parole du Pentagone John Kirby n’étaient pas au courant des détails de cette orientation.

L’alerte de l’ambassade émise le 21 août indiquait qu’« en raison des menaces potentielles pour la sécurité à l’extérieur des portes de l’aéroport de Kaboul, nous conseillons aux citoyens américains d’éviter de se rendre à l’aéroport et d’éviter les portes de l’aéroport en ce moment, à moins que vous ne receviez des instructions individuelles d’un représentant du gouvernement américain de le faire.

Peu de temps après cette alerte, qui contredisait les propos du président Joe Biden vendredi, que son voyage dans le Delaware a été annulé.

Un journaliste au briefing du Pentagone a posé des questions sur l’avertissement, affirmant que “l’ambassade a émis un avertissement disant aux gens de ne pas se rendre à l’aéroport” et demandant quelle était exactement la “menace clé” qui avait déclenché l’avertissement.

Le général Taylor a répondu le premier, exprimant qu’il n’était pas au courant.

“Vous avez parlé d’orientation pour ne pas aller” à l’aéroport, a-t-il répondu. «Je ne suis pas familier avec cela directement. Nous continuons à traiter les personnes au cours des dernières 24 heures. »

Il a ajouté que les commandants “comptent” le nombre de personnes franchissant les portes, et a déclaré qu’il n’y avait aucun “changement signalé à la situation actuelle de l’ennemi à l’intérieur et autour de l’aéroport pour le moment”.

Les médias sociaux regorgent de vidéos provenant de comptes rendus de presse vérifiés et étrangers sur de multiples actes de violence, y compris directement de la part des talibans, à l’intérieur et autour de l’aéroport.

Dans une question de suivi, un journaliste a lu l’alerte de l’ambassade à Kirby, qui a répondu avec des réponses tout aussi inconnues.

“Ce que vous voyez de la part de nos collègues du département d’État, je pense, est une notification prudente pour s’assurer que tout mouvement vers les portes depuis l’extérieur de l’aéroport se fait de la manière la plus sûre possible, et que les gens disposent des informations dont ils ont besoin. de prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes à l’avenir.

Sur ce que pourraient être les menaces, Kirby a simplement dit qu’il ne pouvait pas le dire pour des raisons de sécurité.

Dans un autre suivi, Kirby a continué à n’informer personne de la nature de la menace, affirmant qu’ils étaient en communication régulière avec les talibans. (Bien que ce ne soit pas, semble-t-il, l’ambassade américaine.)

Les journalistes ont continué d’insister sur le sujet de l’aéroport et de la sécurité des Américains qui tentaient d’y accéder, sans réelle réponse du Pentagone. Un journaliste a spécifiquement posé des questions sur la contradiction entre ce qu’ils entendaient dans le briefing et la déclaration d’avertissement.

Regardez les clips ci-dessus, via Fox News.

