Le Pentagone ordonne à toutes les troupes militaires américaines de se faire vacciner contre le COVID-19 ⋆ .

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné mercredi à tous les militaires américains de se faire vacciner immédiatement contre le COVID-19.

Le plus haut responsable militaire du pays a annoncé l’ordre dans un mémo dans lequel il a ordonné aux chefs de service « d’imposer des délais ambitieux pour la mise en œuvre », selon Associate Press.

Plus de 800 000 militaires n’ont pas encore reçu de clichés, selon les données du Pentagone examinées par le service de presse.

Comme d’autres organisations et entreprises, le Pentagone a agi après que la Food and Drug Administration plus tôt cette semaine a donné son approbation complète au vaccin Pfizer. Le vaccin COVID-19 s’ajoute à la liste des injections obligatoires que les troupes doivent recevoir dans le cadre de leur service militaire.

Austin n’a pas ordonné de calendrier spécifique pour terminer les vaccinations, mais a déclaré que les services militaires devront faire régulièrement rapport sur leurs progrès, rapporte également l’Associated Press.

“Pour défendre cette nation, nous avons besoin d’une force saine et prête”, a-t-il déclaré dans la note. « Après une consultation minutieuse avec des experts médicaux et des dirigeants militaires, et avec le soutien du président, j’ai déterminé que la vaccination obligatoire contre la maladie à coronavirus … est nécessaire. »

Il y a plus de 1,3 million de soldats en service actif et près de 800 000 dans la Garde nationale et la Réserve. Et, au 18 août, plus d’un million de membres en service actif, de garde et de réserve étaient entièrement vaccinés et près de 245 000 autres avaient reçu au moins une injection, selon l’examen des informations du Pentagone par le service de presse.

