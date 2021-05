Le Pentagone refuse d’expliquer pourquoi le commandant de la Force spatiale de la théorie anti-critique des races a été renvoyé ⋆ .

Les responsables n’expliqueront pas pourquoi un commandant de la Force spatiale a été renvoyé après avoir rejoint un podcast pour promouvoir son livre sur les idées marxistes au sein de l’armée américaine.

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier a rejoint le L Todd Wood sur le podcast «Information Operation» pour discuter de son livre «Irresistible Revolution: Marxism’s Goal of Conquest & the Unmaking of the American Military», le 7 mai, selon CD Media.

Lohmeier aurait été informé qu’il était facultatif pour les supérieurs de revoir son livre avant sa publication, selon Military.com. Dans le podcast de Wood, Lohmeier a expliqué comment les institutions américaines, y compris l’armée, adoptent des concepts tels que la formation à l’équité raciale et économique pour diviser les Américains.

Lohmeier a été relevé de ses fonctions vendredi “en raison d’une perte de confiance dans sa capacité à diriger”, a déclaré lundi un porte-parole de la Force spatiale à la Daily Caller News Foundation.

“Cette décision était basée sur les commentaires publics du lieutenant-colonel Lohmeier dans un récent podcast”, a ajouté le porte-parole. Les commentaires de Lohmeier feront l’objet d’une enquête pour déterminer s’ils «constituaient une activité politique partisane interdite».

Le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier a été destitué pour avoir soulevé de graves préoccupations concernant les idéologies marxistes. Il est patriote et n’aurait pas dû être démis de ses fonctions. https://t.co/fT51L8jmO0 – Rép. Madison Cawthorn (@RepCawthorn) 16 mai 2021

Lohmeier a déclaré que le but de son livre n’était pas de critiquer une personne en particulier, mais qu’il visait à aborder les politiques que les membres du service sont tenus d’adhérer et d’exprimer l’espoir que le ministère de la Défense (DOD) sera à l’avenir non partisan, militaire. com rapporté.

Les membres du service actif ont remercié Lohmeier «d’avoir pris la parole – parce que [they] Je n’ai plus de voix », a-t-il déclaré sur le podcast de Wood.

Les chefs militaires s’inquiètent de l’avancement et du succès au sein du service s’ils ne soutiennent pas les initiatives controversées, a déclaré Lohmeier, selon Military.com.

«L’industrie de la diversité, de l’inclusion et de l’équité et la formation que nous recevons dans l’armée… est enracinée dans la théorie critique de la race, qui est enracinée dans le marxisme», a déclaré Lohmeier à Wood sur le podcast.

Son livre examine l’histoire des États-Unis et examine l’impact des institutions sociales et économiques sur la théorie critique de la race et les États-Unis, selon Military.com.

«J’ai été informé de la possibilité de faire réviser mon livre lors de la pré-publication et de l’examen de sécurité du Pentagone avant sa publication, mais j’ai également été informé que ce n’était pas nécessaire», a déclaré Lohmeier à Military.com.

Les politiques du DOD pour les livres auto-édités tels que celui de Lohmeier pourraient inclure des directives pour les activités politiques en uniforme, a déclaré Jim Golby, associé principal de la sécurité nationale du Clements Center, à Military.com. Les directives n’empêcheraient pas la publication mais pourraient limiter le contenu en fonction des informations incluses sur des questions militaires telles que les informations, les installations et les expériences.

Lohmeier a critiqué le secrétaire du DOD, Lloyd Austin, pour avoir suspendu l’extrémisme dans l’armée le 5 février, a rapporté Military.com. Lohmeier a déclaré que les membres du service avaient reçu un livre qui appelait l’émeute du Capitole du 6 janvier un événement extrémiste, mais ne mentionnait pas les troubles civils après la mort de George Floyd en détention.

Lohmeier a déclaré que la théorie critique de la race est une forme d’extrémisme selon la propre définition du DOD et que les autres membres du service devraient le nier, selon Military.com.

Lohmeier n’a pas pu être joint pour commenter.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]