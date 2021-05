Le Pentagone suit la chute «incontrôlable» d’une fusée chinoise qui s’écrase dans l’atmosphère ce week-end | La technologie

Aux alentours du 8 mai, l’énorme fusée chinoise devrait revenir sur Terre sous forme de débris.

Le Commandement spatial des États-Unis suit la trajectoire de Long March 5B, une énorme fusée lancée par l’agence spatiale chinoise qui se dirige de manière incontrôlable vers la Terre. Le point d’entrée exact par lequel la fusée traversera l’atmosphère terrestre ne sera pas connu exactement avant quelques heures.

Mike Howard, porte-parole du ministère de la Défense, a rapporté ce travail de suivi dans un communiqué. On s’attend à ce que ce week-end entre le 8 et le 10 mai la fusée touche la Terre, bien que les calculs puissent changer d’un instant à l’autre. On ne sait pas avec certitude où se retrouveront les restes de la fusée, mais ne paniquez pas.

Les scientifiques demandent le calme avant cet événement, Jonathan McDowell, astrophysicien au Center for Astrophysics de l’Université Harvard, a expliqué à CNN que “le risque qu’il vous frappe est incroyablement faible. Par conséquent, je ne perdrais pas une seconde de sommeil à cause de cela “. Très probablement, ils finiront dans l’océan Pacifique, en raison de sa grande extension.

La NASA vient d’annoncer un accord pour privatiser la Station spatiale internationale et commencer à emmener les touristes dans l’espace.

En 2018, la station spatiale chinoise Tiangong-1 s’est également désintégrée dans l’atmosphère, ses débris tombant dans l’océan près de Tahiti. Personne n’a été blessé et des parties du navire se sont retrouvées sur le sol du Pacifique Sud, comme on s’y attend maintenant.

le Le long mars 5B a volé dans l’espace le 28 avril avec la mission de lancer Tianhe a module central de la station spatiale chinoise. Cette base devrait être achevée d’ici la fin de 2022 qui servira pendant au moins une décennie avec un centre de recherche dans l’espace en marge de la Station spatiale internationale, où les astronautes chinois ont longtemps été exclus, comme l’explique CNN.

Les États-Unis ne sont plus seuls dans la recherche et l’exploration spatiales. La Chine fait valoir ses mérites pour reprendre sa position. le Longue mars-5, une fusée avant celle qui revient sur Terre aujourd’hui s’est rendue sur la Lune fin 2020 afin que Chang’e 5 puisse collecter des roches sur la surface lunaire, l’une des missions les plus ambitieuses de Chine et qu’aucun pays n’avait été élevé depuis 40 ans.

Selon CNet, la trajectoire de cette fusée lors de son repli sur Terre peut être suivie sur le site Space Track et les autorités américaines mettront à jour les informations au cours de la semaine prochaine.