Le Pentagone vise à s’associer à l’ADL et au SPLC, espionnant les militaires pour “ l’extrémisme ” ⋆ .

par Chris Menahan, Libération de l’information:

Le Pentagone dirigé par le secrétaire à la Défense nommé par Biden, Lloyd Austin, travaille en partenariat avec le Southern Poverty Law Center et la Anti-Defamation League et espionne les membres de l’armée pour détecter des signes d ‘«extrémisme», selon des documents divulgués à The Intercept.

L’ADL a été à l’avant-garde de la censure sur Internet et de la criminalisation des discours en tant que «haine» tandis que le SPLC en disgrâce est surtout connu pour sa collecte de fonds agressive et la compilation d’une «carte de la haine» des chrétiens et des conservateurs «extrémistes» que les extrémistes de gauche utilisent comme un succès liste.

«Le 9 avril, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé la création du groupe de travail sur la lutte contre l’extrémisme, qui« recevrait des informations d’experts internes et externes », qui feraient office de consultants», rapporte The Intercept.

«Le document, qui a été fourni à The Intercept par une source du Pentagone sous couvert d’anonymat pour éviter des représailles professionnelles, n’est pas daté, mais la source a déclaré qu’il avait été diffusé à la fin du mois dernier. Le document déclare: «Le Groupe de travail sur la lutte contre l’extrémisme (CEWG) aimerait s’associer avec des experts de la lutte contre l’extrémisme et du terrorisme pour mieux comprendre l’ampleur du problème et informer le rapport de 90 jours du secrétaire à la Défense. Ces experts peuvent provenir de groupes de défense, d’universités et d’autres domaines qui contribuent à la lutte contre le terrorisme. »

Le document énumère Heidi Beirich, anciennement du SPLC, Lecia Brooks et Susan Corke actuellement du SPLC, ainsi que Mark Pitcavage et Ryan Greer de l’ADL.

L’Intercept a également fait l’objet de fuites de documents montrant que le Pentagone envisage d’espionner des membres de l’armée pour voir s’ils ont des «opinions politiques extrémistes» – le Premier Amendement soit damné.

«Bien que l’on ne sache pas lesquels des individus ou groupes mentionnés dans le document du Pentagone finiront par se consulter, il y a des signes que certains l’ont déjà fait», a déclaré The Intercept. «Mark Pitcavage, chercheur principal à l’Anti-Defamation League, a remercié le Army War College de l’avoir invité à parler de l’extrémisme dans des tweets publiés hier.

