Le penthouse le plus cher de Miami Beach vendu pour 0,5 million de crypto-monnaie

Le penthouse le plus cher de Miami Beach vendu pour 22,5 millions de dollars en crypto-monnaie

“La crypto-monnaie est l’avenir de la richesse, et nous pensons que ce n’est que le début”, ont déclaré les développeurs de la propriété.

Un penthouse de plusieurs millions de dollars à Miami Beach, en Floride, a été acheté par un acheteur anonyme en crypto-monnaie. Il s’agit du record mondial de l’opération immobilière la plus chère en crypto-monnaie.

Selon un rapport de Forbes, la vente immobilière de Miami Beach réalisée le 27 mai était la plus chère à 4 440,50 $/pi². L’identité de l’acheteur et le type de crypto-monnaie utilisé pour effectuer l’achat n’ont pas été révélés, conformément aux accords de confidentialité. Le co-développeur d’Arte, Alex Sapir, a déclaré à Forbes dans une interview,

« Il existe une forte demande refoulée pour des transactions de crypto-monnaie transparentes et sécurisées pour les deux parties. »

L’accord a été conclu en moins de 10 jours, établissant un nouveau record dans la finalisation d’un accord. En moins de deux semaines après avoir annoncé à la mi-mai que la propriété accepte la crypto comme moyen de paiement, elle a reçu une demi-douzaine d’offres.

Situé au 9ème étage Lower Penthouse à Arte, il a été acheté en espèces entièrement payé en crypto-monnaie, ce qui en fait la transaction immobilière résidentielle cryptographique la plus chère à ce jour aux États-Unis.

Le penthouse de plein étage, conçu par Antonio Citterio, comprend quatre chambres, quatre salles de bains et une terrasse de 2 960 pieds carrés avec vue sur l’océan. Giovanni Fasciano, un autre co-développeur d’Arte a déclaré :

“La crypto-monnaie est l’avenir de la richesse, et nous pensons que ce n’est que le début.” « L’adoption de la crypto-monnaie est la première étape vers la transformation de Miami en la capitale de la crypto-monnaie envisagée par le major Suarez. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il investit ou utilise personnellement la crypto, Sapir a déclaré :

«Nous croyons en l’industrie de la crypto-monnaie et pensons qu’elle sera le créateur de la prochaine génération de milliardaires dans le monde. Par conséquent, il est tout à fait naturel que nous soyons nous-mêmes investis également. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.