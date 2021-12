Le pépin sous-marin dans Apex Legends est une excellente cachette

Gagner la hauteur au combat est un vieux chapeau dans Apex Legends. Maintenant, il s’agit d’éliminer les adversaires sous le niveau de la mer, comme littéralement sous l’eau.

Sur Reddit, l’utilisateur Kam1yo a fait une découverte assez particulière. Au milieu des eaux à marée basse de la carte Storm Point de la saison 11, il y a une piscine où n’importe qui peut s’accroupir sous l’eau et commencer à chasser les gens à distance. La partie hilarante ? Les joueurs ennemis ne peuvent pas voir qui leur tire dessus, car l’eau offre une sorte de costume de ghillie océanique bleu vif. Aussi, vous pouvez respirer sous l’eau là-bas car pourquoi pas.

C’est sans aucun doute une sorte de problème de géométrie que Respawn Entertainment va probablement corriger, alors essayez-le par vous-même bientôt. Ou vous pouvez regarder le clip ci-dessous pour vous faire une idée.

Comportement ignoble, totalement antisportif ! Cela ne nécessite pas non plus de savoir-faire stratégique comme le fait le tap-strafing.

Apex Legends est connu pour des combats involontairement hilarants comme celui-ci, des joueurs abattus éliminant des escouades entières via des grenades égarées au piégeage des joueurs dans les salles de bain en jetant des barils empoisonnés derrière eux. Le jeu est un véritable bac à sable de bêtises loufoques, et c’est en partie pourquoi c’est l’un des jeux de bataille royale les plus populaires.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.