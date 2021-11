Le père adoptif de Keyshia Cole, Leon Cole, décède du COVID

Keyshia Cole a perdu un autre membre de sa famille cette année – son père adoptif vient de décéder à cause de COVID-19… quelques mois seulement après la mort de sa mère.

Le chanteur a partagé la nouvelle lundi, disant Léon Cole — le seul père qu’elle ait jamais connu — a perdu sa bataille contre le virus. Son hommage à lui est touchant, car elle a souligné son dévouement envers elle tout au long de son enfance … même si elle n’était pas sa fille née de sang.

Keyshia écrit: « Il s’est assuré (même s’il n’était pas mon père biologique) de garder une base stable et un toit sur toutes nos têtes pendant notre éducation !!!! » KC a poursuivi en criant le fait que Leon a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille – tout en donnant de précieuses leçons sur la religion, les valeurs, les relations (avec les femmes, en particulier) et le devoir.

Elle ajoute : « Sérieusement le gars le plus aimant que j’aie jamais connu. Et il va tellement me manquer ! Je déteste que cela soit arrivé !!! Et que j’ai maintenant perdu deux belles âmes à quelques mois l’une de l’autre. «

La mort de son père survient quelques mois après sa mère biologique, Frankie, raison de la mort une overdose de drogue l’été dernier. Elle s’était réconciliée avec sa mère ces dernières années, dont une grande partie a été documentée à la télévision.

Comme Keyshia y fait allusion… ses parents l’ont donnée en adoption à un jeune âge, et les Cole l’ont accueillie et élevée à Oakland, en Californie… et l’ont également initiée à la musique.

DÉCHIRURE