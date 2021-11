Le père d’Aaron Rodgers réagit à sa controverse COVID-19 au milieu de l’éloignement

Le père éloigné du quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, s’est prononcé en faveur de la décision de son fils de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19. Le père de Rodgers, Ed, n’aurait pas parlé à son fils depuis 2014, mais il a fait une déclaration de soutien dans USA Today », affirmant qu’il était « fier » de son fils pour avoir suivi des méthodes naturelles de « vaccination » au lieu de se faire vacciner.

« Je pense qu’il a probablement essayé de se soigner naturellement, comme beaucoup de gens le font. Et il y a beaucoup de bonnes choses naturelles là-bas, qui aident à atténuer le virus. Je suis donc fier de lui. Je suis fier qu’il soit allé cette route », a déclaré Ed. Il a également affirmé que « les choses progressaient » en termes de réparation de leur relation. « La chose principale (c’est) que je le soutiens. Je suis fier de lui. Je fais confiance à son jugement et à ses décisions. Je pense que c’est ce que j’aurais fait », a déclaré Ed.

Rodgers est revenu au Pat McAfee Show mardi et a admis qu’il avait induit les gens en erreur en ce qui concerne son statut vaccinal. « Je partage une opinion qui polarise », a déclaré Rodgers. « J’ai induit certaines personnes en erreur sur mon statut, et j’assume l’entière responsabilité de ces commentaires. Mais en fin de compte, je dois rester fidèle à qui je suis et à ce que je suis. Je soutiens les choses que j’ai dites. J’ai une tonne d’empathie pour les personnes qui ont traversé la pire partie de cette pandémie, qui nous a tous touchés de différentes manières. »

Dans l’émission, Rodgers a affirmé qu’il était ciblé par « la foule éveillée » pour ses croyances après avoir été embroché par Pete Davidson sur SNL. « Je me rends compte que je suis dans le collimateur de la foule réveillée en ce moment, donc avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants. « , a déclaré Rodgers. Il a également affirmé qu’il était allergique aux composants des vaccins Pfizer et Moderna. Rodger a raté le match de dimanche dernier en raison de son statut de non vacciné, et il n’est actuellement pas clair s’il pourra ou non jouer dans le match de demain contre les Seahawks de Seattle.