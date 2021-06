Le père d’Aguero jette de l’ombre sur Pep et révèle les pourparlers d’Arsenal

L’un des joueurs les plus intéressants et les plus excitants est arrivé à Barcelone cet été. Le légendaire Sergio Aguero a rejoint le Barça après une longue et légendaire carrière avec Manchester City.

L’une des traditions d’être un joueur bien connu du Barça est que votre père s’exprime sur les problèmes liés à votre carrière. Le père d’Aguero, Leonel del Castillo, a parlé du désir de son fils de rester en Premier League et en particulier des clubs qui s’intéressaient à lui.

“Il est heureux en ce moment après avoir signé pour Barcelone. Je le vois heureux. Mais il ne savait pas ce qui allait se passer avec son avenir. Il y avait plusieurs clubs intéressés à le signer. « Arsenal s’intéressait à lui et à Chelsea jusqu’à la dernière minute. S’il ne restait pas en Angleterre, ce serait l’Italie ou l’Espagne. « Il est ami avec Lionel Messi depuis l’âge de 15 ans et ils ont toujours parlé. On dirait que Messi va rester à Barcelone donc ils vont jouer ensemble. Aguero | La source

Il a ensuite parlé de Pep Guardiola. Plus précisément, on lui a demandé s’il était ému par les au revoir en larmes que Guardiola a fait à Sergio.

« Non, je ne le crois pas. Il n’a jamais été sincère avec mon fils. Il n’a jamais voulu de lui à mon avis. Il veut être le protagoniste de ses clubs plutôt que le joueur. Du jour au lendemain, il change les joueurs, il change le milieu de terrain, on ne sait jamais si on est le joueur de choix ou pas. Mon fils attendait jusqu’au dernier moment pour renouer avec City mais cela ne s’est pas produit. Aguero | La source

Aguero rejoindra officiellement Barcelone le 1er juillet dans le cadre d’un accord qui court jusqu’à la fin de la saison 2022/23 et comporte une clause de rachat fixée à 100 millions d’euros.