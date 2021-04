Le père d’Alejandra Guzmán a abusé de Frida Sofía?: Photo

. Frida Sofía montre la “preuve” des abus sexuels présumés de son grand-père

La semaine dernière, Frida Sofía, fille unique de la chanteuse Alejandra Guzmán, avec qui elle est séparée depuis plus d’un an, a publiquement dénoncé avoir été victime d’abus sexuels de la part de son propre grand-père, le chanteur Enrique Guzmán, 78 ans.

Et ce mardi, au milieu de toute la polémique que ses déclarations ont suscitée sur les réseaux sociaux, où malgré le soutien et le respect qu’il a reçu d’une grande partie des internautes, beaucoup ont également fait des commentaires durs et cruels, laissant même entendre que leurs plaintes ils sont un montage et un acte de vengeance contre sa famille, Frida Sofía est allée plus loin.

La fille de l’interprète de “Queen of Hearts” a utilisé son compte Instagram pour répondre à ceux qui ont exigé des preuves de ses plaintes contre son grand-père, et a partagé une image qui, selon elle, reflète parfaitement ce qu’elle ressentait pour Enrique Guzmán quand j’étais une fille

Frida Sofía révèle qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part de son grand-père | Noticias Telemundo Vidéo officielle de Noticias Telemundo. La fille d’Alejandra Guzmán a dénoncé que son grand-père, également chanteur Enrique Guzmán, l’avait agressée sexuellement alors qu’elle n’avait que 5 ans. Avant les déclarations, le grand-père a déclaré sur les réseaux que sa petite-fille “a besoin d’une aide psychiatrique”. Téléchargez notre application: telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo est un fournisseur… 2021-04-09T05: 57: 55Z

Frida Sofía a déclaré, comme on l’a vu dans son entretien avec l’émission télévisée First hand, que les abus sexuels présumés commis par le père d’Alejandra Guzmán ont commencé alors qu’elle avait à peine 5 ans et ont continué à se produire sans qu’elle puisse comprendre à ce moment-là. puis la dimension de l’abus allégué. Aujourd’hui, la jeune femme a 29 ans.

La chanteuse, qui a également dit qu’elle ressentait beaucoup de terreur envers son grand-père lorsqu’elle était petite fille, a posté cet après-midi sur ses réseaux sociaux une photo, prise au moment où les abus sexuels qu’elle dénonçait auraient eu lieu, et en elle, il apprécie avec un visage très sérieux, alors qu’il le regarde, et lui et Alejandra Guzmán sourient largement.

Après avoir publié la photo, que nous présentons dans cet article, Frida Sofía a évoqué son grand-père avec des mots forts, et a lancé une ironie à ceux qui l’attaquent, soulignant qu’elle invente tout et qu’ils insistent pour lui demander quelque chose qui prouve les abus et les attouchements abusifs qui ont dénoncé Enrique Guzmán.

“Pour tous ceux qui veulent des preuves … désolé je n’avais aucun moyen d’enregistrer le cochon de mon grand-père me pelotant à 5 ans !!! mais UNE PHOTO DIT PLUS DE 1000 MOTS », a commenté Frida sur l’image. “#Nomecallo #caranomiente #yonomiento #justicia”.

Ici vous pouvez voir l’interview complète de Frida parlant de l’abus présumé.

Frida Sofía: l’abus d’Enrique Guzmán, la perte de sa virginité, son avortement et plus | 3e partie Troisième volet de l’interview #EXCLUSIVE avec # FridaSofía: Elle assure qu’elle a été touchée par son grand-père # EnriqueGuzmán, abusée par les ex-partenaires de sa mère # AlejandraGuzmán à la fin de ses concerts, comment s’est passée son arrivée aux #USA, l’avortement qu’elle a eu après la relation avec #ChristianEstrada et plus encore… Ne manquez pas le meilleur de l’émission du lundi au… 2021-04-08T00: 00: 14Z

La publication de Frida Sofía est rapidement devenue une tendance dans les réseaux et en quelques heures elle a dépassé 60000 vues et déclenché une vague de commentaires, parmi lesquels ceux qui ont rejoint le hagstash #yositecreofrida pour la soutenir, lui disant qu’elle n’a pas à montrer de preuves et que ils ne doutent pas de ses déclarations et de ceux qui l’attaquent avec le hagstash #fridamiente.

L’une des questions que beaucoup se sont posées est de savoir pourquoi il a maintenant lancé les accusations contre son grand-père, alors qu’il y a à peine 2 ans, il a dit qu’il l’aimait et qu’il était une personne qu’il appréciait beaucoup dans sa famille.

ENRIQUE GUZMAN PLORE ET REJETTE FRIDA SOFIA2021-04-09T00: 52: 16Z

Enrique Guzmán a fait des apparitions dans plusieurs programmes télévisés où il a catégoriquement nié avoir «touché de manière inappropriée» sa petite-fille et qualifié les allégations de «injustes».

«J’ai fait des erreurs, comme tout le monde et je les corrige, mais je trouve soudain que la petite-fille que j’aime le plus, celle pour laquelle je dois avoir le plus d’affection parce que personne ne la comprend, je ne sais pas comment (il dit que) », a-t-il commenté Guzman, en dialogue avec le programme.

