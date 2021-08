Le père de Beyoncé, Mathew Knowles, pèse sur les rumeurs de réunion d’enfants de Destiny

Les fans qui attendent une réunion de Destiny’s Child devront peut-être attendre un peu plus longtemps. Bien que les fans du groupe de filles des années 90 aient été plongés dans une frénésie plus tôt cette semaine après avoir remarqué une activité particulière sur les réseaux sociaux, tout espoir d’une réunion potentielle a été anéanti par Mathew Knowles, qui a confirmé à TMZ qu’une réunion de Destiny’s Child n’est pas actuellement dans le travaux. Knowles, qui est le père de Beyonce et est également le manager de Destiny’s Child, a déclaré au point de vente qu’il n’y avait actuellement “aucun plan” pour tout semblant de réunion, y compris aucun projet pour “un album, une tournée ou quoi que ce soit de la sorte”.

Des rumeurs selon lesquelles une réunion était à l’horizon ont été déclenchées après que le groupe a changé les images d’en-tête sur ses comptes de médias sociaux officiels. Peu de temps après, le groupe de filles formé en 1990 – comprenant Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams – a commencé à faire son apparition sur Twitter alors que les fans exprimaient leur conviction qu’une réunion était à venir. Sur Twitter, une personne a demandé : « YOOOOO. Destiny’s Child COMEBACK ? Pour alimenter les rumeurs, Beyonce, dans une interview publiée le 10 août avec Harper’s Bazaar, a promis que “la musique arrive” après avoir passé “un an et demi” en studio. Réagissant au timing particulier de ses commentaires et aux changements sociaux de Destiny’s Child, un fan a tweeté : “Beyoncé a dit qu’une nouvelle musique arrivait… Destiny’s Child a changé d’en-tête… LES FILLES SONT-ELLES SUR LE POINT DE DONNER ???”

Destiny’s Child, le groupe formé par Beyoncé, Kelly et Michelle, a changé l’en-tête de leur compte Twitter et Facebook. ?? © bey_access pic.twitter.com/YYK5q8KdWg – Beyoncé News (@yoncearchives) 18 août 2021

Alors que les fans continuaient de théoriser, il s’avère que le changement des médias sociaux qui a déclenché la frénésie n’était rien de plus qu’« une refonte de routine par la maison de disques », selon Knowles. Knowles a déclaré qu’il n’avait jamais demandé le changement, qui était “juste une mise à jour aléatoire et normale de type média social”. Cependant, tout espoir n’est pas déçu. Knowles a déclaré à TMZ que la fanfare a été entendue haut et fort et que le fait de savoir qu’il y a une énorme demande pour plus de contenu de Destiny’s Child est “super” à entendre. Il a dit que c’est quelque chose qu’ils prendront en compte pour l’avenir, même si pour le moment, rien n’est en préparation.

Destiny’s Child était une figure majeure dans les années 90 et au début des années 2000 et a produit des tubes comme “Cater 2 U”, “Bills, Bills, Bills”, “Bootylicious” et “Say My Name”, entre autres. Le groupe s’est dissous en 2006, mais dans les années qui ont suivi leur séparation, ils ont organisé plusieurs réunions pour des performances musicales spéciales. La dernière fois qu’ils sont montés sur scène ensemble, c’était à Coachella en 2018, lorsqu’ils ont interprété un mélange de trois chansons de “Lose My Breath”, “Say My Name” et “Soldier”.

Cependant, les membres du groupe sont restés proches même lorsqu’ils ne se produisent pas, et se sont récemment réunis en mai pour la sortie du livre de Williams, Checking In. Avant cela, Rowland avait déclaré à Entertainment Tonight en février que ses anciens camarades de groupe lui avaient rendu visite après la naissance de son fils, Noah. Pour le moment, aucun des membres du groupe n’a commenté les spéculations sur les retrouvailles.