Le père de Billy Joe Saunders affirme que le combat de Canelo Alvarez est désactivé après une dispute sur la taille de la bague

Le père de Billy Joe Saunders a affirmé que le combat de son fils avec Canelo Alvarez ce samedi était maintenant OFF.

Les deux camps sont enfermés dans un différend sur la taille de l’anneau pour le combat, Canelo souhaitant initialement une version de 18 pieds, tandis que Saunders espérait un équivalent de 24 pieds.

Saunders et son équipe sont catégoriques pour obtenir l’anneau qu’ils veulent

On s’attend à ce que le Britannique insaisissable tente d’utiliser ses compétences et ses mouvements pour vaincre le roi livre pour livre, mais il aura besoin d’autant d’espace que possible pour éviter son assaut.

Canelo a accepté de monter 20 pieds, tandis que Saunders est tombé à 22 pieds, mais personne n’est actuellement prêt à bouger davantage.

Tom Saunders a maintenant déclaré à iFL TV: «Il n’y a rien dans le contrat sur la taille de la bague, ce sont toutes des négociations.

«Les négociations ont échoué en grand…

Canelo a les titres WBA et WBC des super-moyens

«Nous voulions une bague de 24 pieds, nous sommes descendus à une bague intérieure de 22 pieds.

«Ce qu’ils essaient de faire, c’est enlever les jambes de Billy Joe, nous sommes contre tout ici.

«À la fin de la journée, je ne vais pas laisser mon fils boxer dans un ring de 20 pieds [against] censé être le roi de la boxe livre pour livre.

«Ils ont dit que c’était 20 pieds ou réserver vos vols de retour. Alors malheureusement, nous nous excusons auprès de tous les fans…

«Ils essaient de lui enlever les jambes, le combat ne sera pas juste. Le combat est terminé.

Saunders a le titre WBO des super-moyens

Saunders Sr a admis qu’il y a une chance que l’événement puisse être sauvé si un anneau de 22 pieds est convenu, mais a insisté sur le fait que, dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de combat.

Les fans espèrent que le bon sens prévaudra, bien que le promoteur Eddie Hearn n’ait pas encore commenté la situation.

Billy Joe a déclaré mardi à White et Jordan sur talkSPORT: «Il y a un petit hoquet aujourd’hui que tout le monde essaie de résoudre.

«J’ai laissé cela à mon équipe de direction MTK qui est ici en train de le trier, c’est un gros problème pour être honnête.

Le stade AT&T d’une capacité de 70000 places est le lieu

«Le problème est que je suis venu ici et qu’ils essaient de me jeter dans une cabine téléphonique d’un ring de boxe.

“Il [the stadium] mesure des centaines et des centaines de pieds de long et ils veulent coller un anneau de 16/18 pieds au milieu.

«Pour moi, c’est tout simplement inacceptable. Je veux une bague de 24 pieds et ils disent que ça n’arrivera pas.

«Je l’ai laissé à mon équipe et je suis sûr qu’ils le résoudront, sinon il n’y aura pas de combat …

Saunders et son père ont affirmé que Hearn favorisait Canelo pendant la phase de préparation

«Vous ne pouvez pas simplement me faire voler ici, me montrer la bague que nous utilisons. J’ai entraîné tout mon camp dans un ring de 24 pieds, c’est un combat d’unification, pas un titre britannique.

«C’est comme si quelqu’un s’entraînait sur une piste de course de 200 m et quelqu’un qui s’entraînait sur une piste de course de 400 m, il y a une grande différence.

«Nous connaissons tous son style de combat, quiconque connaît la boxe sait comment ce combat – – comment je suis dans ma tête de jouer.

«Et il a son propre style de combat et son plan de match, et je connais son plan de match.

«Son plan de match n’attend pas, son plan de match vient à moi et je veux un endroit où je peux bouger et me débarrasser de ma boxe.»

Il semble que Saunders soit prêt à faire face à sa menace car il ne s’est pas présenté pour sa première confrontation avec Canelo de la semaine de combat.