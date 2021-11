Le père de Boris Johnson, Stanley, nie avoir « tapé une femme députée sur les fesses » – « Aucun souvenir » | Royaume-Uni | Nouvelles

Caroline Nokes, 49 ans, ancienne ministre et présidente du Women and Equalities Select Committee, a accusé Stanley Johnson, 81 ans, ancien eurodéputé et père du Premier ministre, de l’avoir » giflée sur les fesses » en 2003. Mme Nokes affirme que l’incident s’est produit à la conférence du parti conservateur à Blackpool en 2003, alors qu’elle avait 31 ans et que l’ancien député européen en avait 63.

S’adressant à Sky News, Mme Nokes, renonçant à son droit à l’anonymat, qui représente Romsey et Southampton North aux Communes depuis 2010, a accusé l’ancienne eurodéputée de 81 ans de lui avoir dit « vous avez une belle place ».

« Je me souviens d’un homme très en vue – à l’époque le candidat conservateur de Teignbridge dans le Devon – me donnant une tape dans le dos aussi fort qu’il le pouvait et me disant ‘Oh, Romsey, tu as un beau siège' », a-t-elle déclaré. a déclaré lors d’une table ronde interpartis organisée par Sky News.

« Je considère maintenant comme un devoir, un devoir absolu, d’appeler partout où vous le voyez », a-t-elle poursuivi.

« Soyez la femme bruyante, agaçante et agressive dans la pièce parce que si je ne suis pas prêt à faire cela, alors ma fille ne sera pas prête à le faire … vous arrivez à un point où vous montez avec ça , je ne mettrai pas’.

LIRE LA SUITE: La reine Elizabeth approuve le voyage de quatre jours du prince Charles au Moyen-Orient

Les commentaires de Mme Nokes sont intervenus lors d’une table ronde entre quatre femmes parlementaires sur la violence à l’égard des femmes à la suite du meurtre tragique de Sarah Everard.

Au cours de la discussion, les quatre députés ont parlé de leurs propres expériences.

Mme Nokes a affirmé qu’elle avait également été pelotée par un groupe d’hommes à l’âge de 11 ans.

Les quatre femmes politiques ont appelé à faire du harcèlement sexuel public un crime spécifique dans la législation à venir.