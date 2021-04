Le père de Britney cherche 3 millions de dollars en espèces auprès de sa fille pour couvrir les frais juridiques dans la bataille de la conservation ⋆ .

Instagram

Jamie Spears demande plus de 3 millions de dollars en frais juridiques à sa fille Britney Spears alors qu’ils continuent d’être impliqués dans une bataille judiciaire pour sa tutelle.

AceShowbiz –

Britney Spears‘papa a déposé des documents juridiques demandant de l’argent à la succession de la pop star pour couvrir les frais dans sa lutte en cours pour rester le conservateur de sa fille.

Selon les documents, obtenus par Page Six, Jamie Spears demande plus de 3 millions de dollars (2,2 millions de livres sterling) en frais juridiques, afin qu’il puisse continuer son combat avec sa fille et ses avocats, qui veulent qu’il soit remplacé.

Une source a déclaré au point de vente: «Le cercle intime de Britney estime que c’est une somme exorbitante à demander, en particulier à quelqu’un qui ne travaille pas pour le moment et qui a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre sa carrière sous le contrôle de son père.»

Dans sa pétition, Jamie a demandé une allocation continue de 16000 $ (11600 £) par mois pour son rôle de co-conservateur du domaine, ainsi que 2000 $ (1450 $) par mois pour un espace de bureau, tout en demandant plus de 1,45 million de dollars (1,05 million de livres sterling) à partager entre son équipe juridique.

«Cette tutelle a fait l’objet d’un examen médiatique de plus en plus intense, tant dans les médias d’information traditionnels que dans les médias sociaux et aussi dans les films documentaires», lit-on dans les documents judiciaires. «H&K (cabinet d’avocats Holland & Knight) a aidé M. Spears à traiter des questions médiatiques nationales et mondiales relatives à la Conservatoire afin de préserver la confidentialité du Conservateur et de protéger la succession contre toute intrusion inappropriée et / ou injustifiée. »

Jamie a supervisé les affaires financières et les questions de bien-être de Britney depuis février 2008, lorsque la tutelle a commencé à la suite de la rupture publique du chanteur.

Britney et ses avocats ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient plus que Jamie contrôle ses affaires et cherchent activement à le remplacer par Jodi Montgomery, qui est temporairement intervenu pour Spears lorsqu’il est tombé malade en 2019.

Article suivant

Jada Pinkett Smith et sa fille Willow parlent d’être attirées sexuellement par les femmes