Le père de Britney Spears a agressé physiquement ses petits-enfants – El Sol de México

Britney Spears ne peut pas échapper à son passé sombre et cette fois, le souvenir de cette occasion refait surface lorsqu’il a été révélé que son père, Jamie Spears, aurait agressé physiquement son petit-fils Sean Preston Federlin, quand il avait 13 ans.

Dans la suite de l’affaire où la “Princesse de la Pop” est sur le point de recouvrer sa liberté, de nouveaux documents révèlent que Les enfants du chanteur avaient une ordonnance restrictive contre leur grand-père depuis 2019.

➡️ Le père de Britney réclame deux millions de dollars pour la tutelle de sa fille

Les altercations physiques entre Jamie et ses petits-enfants sont, selon le l’avocat du chanteur, Matthew Rosengart, l’une des raisons pour lesquelles un suspension immédiate du père de Britney en tant que tuteur financier, qui a été demandée en juillet au tribunal de Los Angeles et sera résolue au cours de la audience prévue le 29 septembre.

Que s’est-il passé entre le père de Britney et son fils ?

En 2019, le fils de la “Princess of Pop”, Sean Preston, et son grand-père Jamie Spears, qui avait 67 ans à l’époque, a organisé une altercation domestique.

Une source anonyme révélée au Magazine de personnes que tous les deux ils ont commencé une discussion verbale Cela a beaucoup dérangé l’enfant et a fini par s’enfermer dans sa chambre.

➡️ Ils enquêtent sur Britney Spears pour agression présumée contre son employé

Cependant, son grand-père est passé derrière lui et de continuer la confrontation a cassé la porte et lorsqu’il réussit à entrer dans la chambre de son petit-fils, il le secoua violemment, mais sans laisser de traces visibles.

Après ce qui s’est passé, le rapport dit, Kevin Federline, ex-mari de Britney et père de ses enfants, a averti les autorités et obtenu un pourcentage plus élevé que celui qu’ils partageaient dans la tutelle des mineurs.

Outre cela en septembre de cette année-là, Les enfants du chanteur ont obtenu une injonction temporaire contre leur grand-père pour violence domestique.

➡️ Ils enquêteront sur le père de Britney Spears ; Qu’adviendra-t-il de votre tutelle légale?

La mère de Britney a également accusé des violences contre ses petits-enfants

En juillet de cette année, au milieu de la lutte des Britney pour avoir obtenu sa liberté, sa mère, Lynne Spears, a déclaré que parmi les raisons pour lesquelles Il a soutenu sa fille pour que son père n’ait plus sa tutelle, qu’il a obtenu depuis 2018, étaient des abus physiques de Jamie contre ses petits-enfants.

“Parmi les actions qui ont solidifié l’échec de la relation entre ma fille et M. Spears, l’altercation physique entre M. Spears et les plus jeunes enfants du quartier, mes petits-enfants, était peut-être la plus horrible et inexcusable”, a écrit Lynne, “et naturellement détruite ce qui restait d’une relation entre eux.”

➡️ Britney Spears est gratuite ! Son père démissionne de son poste de tuteur légal après 13 ans

Jamie démissionne de la tutelle de Britney

Le 12 août, les Le père de Britney a volontairement démissionné de la tutelle du chanteur; cependant, cela ne signifie pas que celui-ci terminé complètement, depuis maintenant, quelqu’un d’autre prendra sa place.

L’avantage est qu’aucun membre de la famille de la pop star ne serait plus impliqué dans la gestion de ses finances.

Le renvoi de son père ne sera pas immédiat et son avocat devra encore accomplir des procédures telles qu’un examen des comptes de Britney. De plus, si la démission de Jamie est approuvée, l’avocate Jody Montgomery est toujours impliquée en tant que tutrice de ses aspects médicaux, qu’elle entretient depuis 2019.

Britney, fière de ses enfants

Pop princesse” Elle a dit qu’elle était bénie d’avoir ses deux fils, Sean Preston et Jayden, dans sa vie., qui a fêté son anniversaire la semaine dernière.

➡️ Britney Spears, sans baisser les bras : une nouvelle avocate demande de licencier immédiatement son père comme tuteur

“Je vais vous dire que vous êtes tous les deux extrêmement talentueux et je suis incroyablement béni d’avoir ces deux petits hommes dans ma vie.”

À travers un post sur Instagram, Britney a félicité ses enfants et décrit une partie de ce qu’ils ont fait ce jour-là.

“Les anniversaires de mes fils étaient la semaine dernière. Malheureusement, ils grandissent et veulent faire leurs propres choses. Je dois leur demander la permission de les publier car ce sont des petits hommes extrêmement indépendants. Nous avons fait une petite fête et les gâteaux glacés les plus cool .”

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Il a également déclaré que Sean Preston et Jayden sont allés danser et ont pleuré pendant deux jours vu combien ils ont grandi.

“Ils sont allés danser la semaine dernière et j’ai pleuré pendant deux jours. Mes bébés en costume ! C’est fou ! Et les filles se préparent parce que mes garçons sont si beaux !”