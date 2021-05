Le père de Britney Spears a déclaré sa fille folle de contrôler ses finances – News 24

Le père de Britney Spears a allégué que sa fille souffrait de démence lorsqu’il a entamé la procédure pour contrôler ses finances il y a plus de dix ans. L’information explosive peut être vue dans un nouveau documentaire de la BBC sur la «Princesse de la pop», car elle ne veut plus être sous le contrôle de Jamie Spears et cherchera à intensifier sa stratégie pour obtenir un verdict positif du tribunal de Los Angeles qui prend votre cas.

Jamie lances, 68 ans, a affirmé que le chanteur avait problèmes mentaux graves comme raison pour que le tribunal se prononce sur lui confier la garde et la gestion des biens de sa fille en 2008, selon les documents juridiques exposés par le journaliste Mobeen Azhar dans le documentaire.

L’enquêteur a trouvé des documents judiciaires dans lesquels le père du chanteur affirme qu’il souffre de démence, un fait inconnu du public et qui, s’il est vrai, justifierait qu’il a été son tuteur légal pendant tout ce temps. Cependant, les membres du mouvement #FreeBritney pensent que Britney est injustement contrôlée par son père et son équipe.

“Britney pourrait souffrir de démence«, A affirmé Azhar, selon le journal The Sun. “Je ne suis pas médecin, mais si tel est le cas, alors le monde n’en est pas conscient”, a-t-il ajouté.

Le documentaire “La bataille pour Britney Spears: fans, argent et conservationhip” sera diffusé mercredi prochain, le 5 mai sur BBC2.Les membres de #FreeBritney pensent que Britney Spears est une prisonnière et qu’elle envoie des signaux cryptés via ses comptes de médias sociaux en suppliant d’être libérée (.)

La tutelle de Britney a récemment fait la une des journaux pour le documentaire du New York Times «Framing Britney Spears», qui expose ses problèmes de santé mentale, le traitement qu’elle a reçu de la presse et le mouvement #FreeBritney dirigé par des fans.

Les partisans de #FreeBritney pensent que Spears est une prisonnière et qu’elle envoie des signaux cryptés via ses comptes de médias sociaux en demandant à être libérée.

Jamie est la tutelle de sa fille depuis 2008, après que l’artiste a été hospitalisée pour un traitement psychiatrique après une dépression nerveuse. En 2019, il a été mis de côté en raison de problèmes de santé. Pendant ce temps, Jodi Montgomery était en charge, qui l’a temporairement remplacé mais est ensuite resté à ce poste à la demande de Britney, qui a déclaré qu’elle ne reviendrait pas sur scène tant que son père continuerait à contrôler sa vie.

La semaine dernière, il a été annoncé que la chanteuse s’adresserait personnellement au tribunal de Los Angeles en juin qui s’est occupé de sa longue tutelle. Spears, 39 ans, participe rarement aux audiences du tribunal et n’a pas commenté publiquement le différend juridique.

La chanteuse est incapable de contrôler sa vie depuis plus de treize ans. Ce serait la première fois en plus de deux ans que la star s’exprime devant le tribunal. La dernière fois, le 10 mai 2019, le tribunal a travaillé à huis clos. Rien de ce qui a été dit n’a été rendu public.

“Ma cliente (Britney Spears) a demandé une audience où elle peut aller directement au tribunal », L’avocat du chanteur, Sam Ingham III, a déclaré au tribunal mardi dernier. “Mon client a demandé que cela soit fait rapidement ».

La juge Brenda Penny a accepté et fixé une audience pour le 23 juin pour que Spears prenne la parole au tribunal. L’avocat du chanteur n’a pas précisé ce que dira Spears.

Britney a clairement indiqué l’année dernière, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle ne voulait plus que son père soit impliqué dans ses affaires. Une précédente tentative de le renvoyer a échoué en août 2020. Au cours de ces années, le chanteur a sorti trois albums, réalisé une performance de deux ans à Las Vegas et a été juge dans l’émission américaine The X Factor. Britney Spears avec son petit ami Sam Asghari et l’un de leurs enfants à Los Angeles (The Grosby Group)

En février de cette année, le petit ami de la chanteuse a sévèrement critiqué le père de la chanteuse, Jamie Spears, pour avoir «tenté de contrôler» sa relation avec la star dans un post sur Instagram. “Il est important que les gens comprennent que je n’ai aucun respect pour quelqu’un qui essaie de contrôler notre relation et nous jette constamment des obstacles.»A déclaré Sam Asghari sur le réseau social. “A mon avis, Jamie Spears est un idiot.”

Le mannequin, qui est rarement aussi franc sur sa relation avec la pop star, a ajouté que “n’entrera pas dans les détails«À propos de ce qui l’a amené à parler parce que toujours respecté leur «intimité». Cependant, l’acteur d’origine iranienne a conclu: «Mais en même temps je ne suis pas venu dans ce pays pour ne pas pouvoir exprimer mon opinion et ma liberté ».

Le couple s’est rencontré sur le tournage du clip vidéo “Slumber Party” en 2016. Ils gardent leur relation privée, même si de nombreuses démonstrations d’affection sont prodiguées sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a deux enfants, Sean Preston, 15 ans, et Jayden, 14 ans, issus de sa relation avec son ex-mari, Kevin Federline, avec qui elle était mariée entre 2004 et 2007.

