Le père de Britney Spears a fait d’énormes sommes d’argent pour ses concerts, selon Legal Docs

Britney Spears et son nouvel avocat font pression pour que le père de la pop star soit complètement retiré de sa tutelle, présentant au tribunal dans de nouveaux documents que Jamie Spears a profité financièrement de sa fille tout en la forçant à subir certains traitements et régimes médicamenteux. qui ne sont pas dans son meilleur intérêt.

L’ancien procureur fédéral Matt Rosengart affirme dans de nouveaux documents obtenus par TMZ que Jamie est mal équipé pour gérer les finances de Britney, affirmant que sa famille “a eu des difficultés financières sous sa direction et a déposé son bilan en 1998”. Citant Forbes dans les documents juridiques, Rosengart note que malgré ce que sa cliente a gagné tout au long de sa carrière réussie, la valeur nette de Britney est « incroyablement basse ».

En examinant plus en détail les finances de Jamie au cours des 13 dernières années de la tutelle de Britney, les documents affirment qu’il a gagné 16 000 $ par mois plus 2 000 $ par mois pour les dépenses de bureau. Il a également obtenu 1,5% des revenus bruts de sa résidence à Vegas, ce qui a rapporté 137,7 millions de dollars, ce qui fait de la coupe de Jamie au moins 2,1 millions de dollars. Jamie aurait également obtenu 2,95% de la tournée Femme Fatale de Britney en 2011, qui est estimée à 500 000 $.

Les documents affirment également que la situation actuelle de Britney est “traumatisante, insensée et déprimante” après que sa vie a été bouleversée par le conflit qu’elle a eu avec son père. Les deux ne se parlent pas et l’avocat de l’artiste “Womanizer” a qualifié leur relation de “venimeuse”, ce qui “altère la santé mentale de Mme Spears, son bien-être et sa capacité à poursuivre et à poursuivre sa carrière extraordinaire”.

Les documents traitent également de la santé de Britney au début de sa tutelle il y a 13 ans, par opposition à l’endroit où elle se trouve maintenant. “Depuis qu’elle a reçu des soins médicaux professionnels au début de cette tutelle il y a plus de treize ans, Mme Spears est clairement dans un endroit différent maintenant, et elle l’est depuis de nombreuses années”, expliquent les documents. “Le monde entier a vu Mme Spears travailler sans relâche – avec un dévouement, une précision et une excellence étonnants – en tant qu’artiste musicale et interprète, une source de revenus exceptionnelle pour M. Spears (et d’autres) qui avait un intérêt financier à s’assurer qu’elle continuerait à travailler et à performer.”

Britney s’est prononcée contre son père devant le tribunal, déclarant à un juge le mois dernier qu’elle pensait que sa famille devrait être en “prison” en raison de son rôle dans sa tutelle. Elle a dit à propos de son père : “Le contrôle qu’il avait sur quelqu’un d’aussi puissant que moi, car il aimait le contrôle de blesser sa propre fille à 100 000 pour cent.”