Le père de Britney Spears affirme qu’il n’y a “aucune raison” de se retirer de la tutelle

Dans un dossier judiciaire, le père de Britney Spears a fait valoir qu’il n’y avait « aucun motif » pour son renvoi de la tutelle de sa fille.

James Spears “a consciencieusement et fidèlement servi de conservateur de la succession de sa fille sans aucune tache sur son dossier”, indique le dossier soumis vendredi. Le dossier allègue également que Jodi Montgomery, la conservatrice de sa personne, a demandé son aide pour faire face aux problèmes de santé mentale de sa fille.

Britney Spears et son avocat maintiennent que son père a « déformé et manipulé » l’appel pour l’utiliser à son avantage. L’avocat nouvellement choisi de Spears, Mathew Rosengart, tente de faire retirer le père de Spears de l’arrangement de 13 ans.

Rosengart a cité les allégations faites par sa cliente lors de ses audiences en juin et juillet. Ces allégations comprenaient un traitement médical et une thérapie forcés, des soins médicaux inappropriés, des limitations des droits personnels, etc.

Mais Spears soutient que Jodi Montgomery est responsable de la santé et du bien-être de sa fille. Spears dit qu’il a reçu un appel de Montgomery le 9 juillet concernant la santé de sa fille.

“Mme. Montgomery avait l’air très bouleversée et a exprimé à quel point elle était préoccupée par le comportement récent de mes filles et leur santé mentale globale », a écrit Spears dans une déclaration personnelle incluse dans le dossier du tribunal.

“Mme. Montgomery a expliqué que ma fille ne prenait pas ses médicaments à temps ou ne prenait pas correctement ses médicaments, n’écoutait pas les recommandations de son équipe médicale et refusait même de voir certains de ses médecins. Mme Montgomery a dit qu’elle était très inquiète de la direction dans laquelle ma fille se dirigeait et a directement demandé mon aide pour résoudre ces problèmes.

Mais Jodi Montgomery elle-même peint l’appel au père de Britney Spears sous un jour différent.

“La préoccupation que Mme Montgomery a soulevée auprès de M. Spears lors de leur appel téléphonique est que forcer Mme Spears à témoigner ou à la faire évaluer déplacerait l’aiguille dans la mauvaise direction pour sa santé mentale”, indique le communiqué. continue.

Montgomery déclare : « que son père, Jamie Spears, continue d’occuper le poste de conservateur au lieu d’un fiduciaire professionnel neutre a un impact sérieux sur la santé mentale de Mme Spears. » Elle dit également que l’appel est déformé par M. Spears pour obtenir une sorte d’avantage tactique pour anticiper la procédure pour le retirer de l’arrangement.

Une audience pour répondre à la requête récemment déposée pour retirer James Spears est prévue pour le 29 septembre.