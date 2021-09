Le père de Britney Spears aurait enregistré ses conversations dans la chambre en conservatoire

Britney Spears n’avait aucun sens de la vie privée ou du contrôle de sa vie pendant la majeure partie de son temps dans une tutelle – au point que son père enregistrait ses conversations depuis sa propre chambre … ce sont les affirmations d’un nouveau documentaire explosif.

Les allégations explosives ont fait surface vendredi dans “Controlling Britney Spears” de Hulu … qui détaille les récits de personnes qui disent avoir été impliquées dans le fonctionnement interne de la tutelle de Britney, ainsi que ce qui aurait été utilisé pour la surveiller.

NOUVEAU : le père de Britney Spears, Jamie, et une entreprise de sécurité ont dirigé un appareil de surveillance qui surveillait son téléphone et capturait secrètement des enregistrements audio depuis sa chambre, selon un ancien employé de l’entreprise de sécurité https://t.co/06EYZs47Nl – Liz Day (@LizDDay) 25 septembre 2021 @LizDDay

Selon un gars nommé Alex Vlasov, il travaillait pour une société de sécurité appelée Black Box … qu’il dit Jamie et une femme nommée Robin Greenhill – qui travaillait pour Tri Star, la société de gestion d’entreprise de Britney – embauchée pour garder un œil sur Britney pendant des années.

Il affirme que Black Box lui a demandé de mettre en place un système de cryptage sur les appareils mobiles de Britney … afin que les SMS et les e-mails qu’elle envoyait et recevaient soient renvoyés à Jamie et Robin via un iPad séparé dont ils disposaient. Il l’a comparé à des parents gardant un œil vigilant sur l’activité de leurs enfants mineurs.

L’un des anciens agents de sécurité de Britney Spears s’exprime et partage des PREUVES qu’ils lui ont demandé de supprimer dans le documentaire “Contrôler Britney Spears” de ce soir #FreeBritney pic.twitter.com/dg2VeaMr3N – Britney Stan 💍 (@BritneyTheStan) 24 septembre 2021 @BritneyTheStan

Ensuite, Vlasov a poursuivi en affirmant que Jamie contrôlait et dominait les personnes qui pouvaient interagir avec Britney … en particulier les hommes.

Vlasov allègue que Jamie a installé une sorte d’appareil d’écoute dans sa chambre… un prétendu audio dont Vlasov dit qu’on lui a déjà demandé de détruire.

Il s’est senti très mal à l’aise face à la demande et a fait une copie … mais il ne révèle aucun du contenu de ces enregistrements, qui, selon lui, représentaient environ 180 heures, allant des conversations qu’elle a eues avec Sam, ses enfants et d’autres.

Le moment du doc ​​n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour Britney – parce qu’elle va essayer de retirer son père de la tutelle une fois pour toutes la semaine prochaine … et peut-être tenter de mettre fin à tout cela.

Bien sûr, la seule chose qui reste sans réponse est de savoir si un juge la forcera à subir une évaluation mentale avant de couper l’appât. Presque tout le monde – même Jamie – est maintenant en faveur de cela.