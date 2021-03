Britney Spears et son père Jamie Spears sont enfermés dans un différend juridique concernant sa tutelle (Photo: .)

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, aurait déposé une demande pour que sa succession continue de payer ses frais juridiques, qui s’élèveraient à 2 millions de dollars (1,5 million de livres sterling).

La chanteuse de Slave 4 U se bat devant les tribunaux pour reprendre le contrôle de ses affaires personnelles et financières auprès de son père Jamie, qui est principalement en charge de sa tutelle depuis 2008.

Des documents judiciaires montreraient que Jamie, 68 ans, a accumulé une facture de 2 millions de dollars avec ses propres avocats et d’autres avocats qui ont été embauchés par son équipe juridique.

Selon Entertainment Tonight, qui a vu les documents, il est également demandé que Jamie reçoive 288k $ (209k £), dont 16k $ (11,7k £) par mois pour son rôle de co-conservateur de la succession de Britney.

De plus, une demande de 2000 $ (1450 £) a été déposée pour couvrir la location d’un espace de bureau de novembre 2019 à février 2021.

Jamie a quitté le contrôle exclusif des affaires de Britney en septembre 2019 en raison de problèmes de santé.

Jodi Montgomery, un professionnel des soins, l’a ensuite remplacé sur une base temporaire.

Jamie aurait amassé une facture légale de 2 millions de dollars (Photo: Rex)

Lors de la dernière audience sur la tutelle de Britney, son avocat Samuel D Ingham III a déclaré à un juge de Los Angeles qu’il déposerait une requête pour rendre la nomination permanente et a depuis déposé.

En plus de demander que Montgomery soit rendu permanent, Britney a demandé à son père de démissionner de son rôle de superviseur de sa vie personnelle.

Les journaux disent: « Le pétitionnaire se réserve expressément le droit de demander la résiliation de cette tutelle en vertu de l’article 1861 du code d’homologation.

«Rien dans la pétition en cours ne sera réputé constituer une renonciation à ce droit.»

Britney, 39 ans, a maintenant parlé du documentaire controversé, Framing Britney Spears, qui explorait sa bataille en matière de santé mentale et sa tutelle en cours.

Dans un post Instagram, le chanteur a expliqué: «Ma vie a toujours été très spéculée… regardée… et jugée vraiment toute ma vie !!! Pour ma santé mentale, j’ai besoin de danser sur @iamstevent tous les soirs de ma vie 💃🏼💃🏼💃🏼 pour me sentir sauvage, humain et vivant !!! ‘

Britney veut contrôler ses propres affaires personnelles et financières (Photo: @britneyspears, Instagram)

Elle a poursuivi: «J’ai été exposée toute ma vie en jouant devant des gens 😳😳😳 !!! Il faut beaucoup de force pour faire confiance à l’univers avec sa vraie vulnérabilité car j’ai toujours été tellement jugé… insulté… et embarrassé par les médias… et je le suis encore jusqu’à ce jour 👎🏼👎🏼👎🏼 !!!!

Alors que le monde continue de tourner et que la vie continue, nous restons toujours aussi fragiles et sensibles que les gens !!! Je n’ai pas regardé le documentaire, mais d’après ce que j’en ai vu, j’ai été gêné par la lumière dans laquelle ils m’ont mis.

Britney a révélé que le doc l’avait laissée émotionnelle, comme elle l’a dit: «J’ai pleuré pendant deux semaines et bien…. Je pleure encore parfois !!!! Je fais ce que je peux dans ma propre spiritualité avec moi-même pour essayer de garder ma propre joie… amour… et bonheur ✨🙏🏼 ☀️ !!!!

«Chaque jour, danser m’apporte de la joie !!! Je ne suis pas là pour être parfait… parfait c’est ennuyeux… je suis là pour transmettre la gentillesse 💋💋💋 !!!! ‘

L’avocat de Britney, Samuel D Ingham III, a refusé de commenter les procédures judiciaires en cours, tandis que Metro.co.uk a également contacté l’avocat de Jamie, Vivian Thoreen, pour obtenir ses commentaires.

