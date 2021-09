Le père de Britney Spears demande la fin de sa tutelle

in

La bataille que Britney aurait gagnée dans son combat juridique 1:40

. – Le combat de Britney Spears pour mettre fin à la tutelle ordonnée par le tribunal a pris une tournure inattendue mardi lorsque le père et tuteur de sa succession, Jamie Spears, a déposé une requête pour mettre fin à l’accord.

Dans un document judiciaire obtenu par CNN, Jamie Spears a cité les allégations de sa fille lors de deux audiences judiciaires qui ont eu lieu au cours de l’été dans le cadre de sa demande de mettre fin à la tutelle de 13 ans.

“Les événements récents liés à cette tutelle ont jeté le doute sur le fait que les circonstances ont changé à un point tel qu’il n’y a plus lieu d’établir une tutelle”, indique le dossier.

“Mme Spears a déclaré à ce tribunal qu’elle voulait reprendre le contrôle de sa vie sans les barrières de sécurité d’une tutelle. Elle veut pouvoir prendre des décisions concernant ses propres soins de santé, décider quand, où et à quelle fréquence recevoir une thérapie. Vous voulez contrôler l’argent que vous avez gagné de votre carrière et le dépenser sans surveillance ou sans surveillance. Vous voulez pouvoir vous marier et avoir un enfant, si vous le souhaitez. En bref, vous voulez vivre votre vie comme bon vous semble sans les limites d’un conservateur ou d’une procédure judiciaire. “, dit la pétition en partie.

“Comme M. Spears l’a dit maintes et maintes fois, tout ce qu’il veut, c’est le meilleur pour sa fille. Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette opportunité, “, lit-on dans la pétition.