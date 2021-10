Le père de Britney Spears dit que le tribunal a « tort » de le renvoyer

Crédit photo : Rhys Adams / CC par 3.0

Le père de Britney Spears a été démis de sa tutelle par les tribunaux californiens. Il dit que le tribunal a eu « tort » de le faire.

James Spears a publié une déclaration au sujet de son retrait de la tutelle de 13 ans de sa fille par l’intermédiaire de son avocate, Vivian Thoreen. “Monsieur. Spears aime sa fille Britney inconditionnellement », commence la déclaration.

« Depuis treize ans, il essaie de faire ce qui est dans son intérêt, que ce soit en tant que conservateur ou en tant que père. Cela a commencé par accepter de lui servir de conservateur lorsqu’elle est volontairement entrée dans la tutelle. Cela incluait de l’aider à relancer sa carrière et à rétablir une relation avec ses enfants. »

« Quiconque a essayé d’aider un membre de sa famille aux prises avec des problèmes de santé mentale peut comprendre l’énorme quantité de soucis quotidiens et de travail que cela nécessite. Pour M. Spears, cela signifiait également se mordre la langue et ne pas répondre à toutes les attaques fausses, spéculatives et non fondées contre lui par certains membres du public, les médias ou, plus récemment, le propre avocat de Britney.

Cette partie de la déclaration fait référence à Mathew Rosengart – qui est la représentation choisie par Britney. Rosengart a déposé des documents signés par Spears le 27 septembre, alléguant que M. Spears avait mis sa chambre sur écoute pour écouter ses conversations privées. Deux documentaires détaillant l’examen de sécurité auquel Britney a été soumise sont sur Hulu et Netflix.

“Monsieur. Spears a franchi des lignes insondables », a écrit Rosengart dans le dossier du tribunal détaillant la prétendue surveillance. “Bien qu’il ne s’agisse pas de preuves, les allégations justifient une enquête sérieuse, certainement de la part de Mme Spears, car, entre autres, la Californie est un État de consentement” à deux parties “.”

La déclaration du père de Britney Spears se poursuit ci-dessous – disant que le tribunal a tort de le renvoyer.

« Ces faits rendent le résultat de l’audience d’hier d’autant plus décevant, et franchement, une perte pour Britney. Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, de mettre un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney et de prolonger la tutelle même que Britney a supplié le tribunal de mettre fin plus tôt cet été.

« Encore une fois, c’est M. Spears qui a pris l’initiative de déposer la requête pour mettre fin à la tutelle alors que ni l’ancien avocat commis d’office de Britney ni son nouvel avocat privé ne le feraient. C’est M. Spears qui a demandé au tribunal lors de l’audience d’hier de mettre immédiatement fin à la tutelle alors que le propre avocat de Britney s’y opposait.

“Malgré la suspension, M. Spears continuera de veiller au meilleur intérêt de sa fille et de travailler de bonne foi pour une résolution positive de toutes les questions”, conclut le communiqué.

Britney Spears et son avocat Mathew Rosengart ont convenu que la tutelle devrait prendre fin. La destitution de James Spears en tant que conservateur de sa succession était une première étape nécessaire pour mettre fin à l’arrangement de 13 ans.