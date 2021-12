Le père de Britney Spears, Jamie, affirme qu’il a forcé l’interview de Diane Sawyer

Jamie Spears a répondu aux affirmations de Britney selon lesquelles il l’avait forcée à s’asseoir pour la tristement célèbre interview de Diane Sawyer. Jamie, qui a récemment été démis de ses fonctions de conservateur de la succession de sa fille, a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat niant toute implication dans toute l’épreuve.

« M. Spears n’a aucune idée de ce dont parle Mme Spears », indique le communiqué, selon Variety. « Jamie n’a jamais organisé d’interview avec Diane Sawyer et n’était pas présent pour une telle interview. Il n’avait rien à voir avec la carrière de Britney à ce stade et n’était absolument pas impliqué dans cette interview. Jamie aime beaucoup Britney, ne souhaite à Britney que le meilleur et espère qu’elle continuera à chercher l’aide dont elle a besoin pour rester en sécurité et en bonne santé. »

Plus tôt cette semaine, la pop star a de nouveau appelé sa famille pour les mauvais traitements qu’elle aurait subis pendant les 13 années qu’elle a passées sous sa tutelle. « Assez boiteux de la part de mon père et de trois hommes qui se présentent à ma porte alors que je pouvais à peine parler », a-t-elle déclaré dans un post Instagram. « Ils ont mis Diane Sawyer dans mon salon… Ils m’ont forcé à parler !!! J’étais un bébé… J’avais presque 22 ans et je ne comprenais pas… je sais maintenant !!! » Spears a inclus un emoji au majeur pour souligner sa colère.

« Elle a dit ‘une femme ou une fille’… J’aimerais rester maintenant, ‘Madame, je suis une salope catholique !!!' », a ajouté Spears, faisant référence à l’un des principaux points focaux de l’interview. « ‘Tu veux me rejoindre à une messe et je peux servir à ton mari mon certificat pour acheter des joueurs anonymes ???’ Je devrais dépenser mille dollars si je veux chaque jour de ma vie et qu’elle puisse embrasser mon blanc a-. »

L’avocat de Britney, Matthew Rosengart, a également répondu aux affirmations de Jamie selon lesquelles il ne souhaitait que le « meilleur » pour sa fille, claquant certaines de ses décisions passées qui ont entravé l’agence personnelle du chanteur. « Plutôt que d’intimider et d’attaquer sa fille, même s’il prétend l' »aimer », il serait bien plus approprié que M. Spears et son avocat se concentrent sur la réponse aux questions fondamentales suivantes, pour commencer, que nous avons posées mois : en tant que conservateur suspendu, va-t-il maintenant rendre les millions de dollars de salaire et de commissions combinés du travail de Britney qu’il a lui-même payé avant d’être suspendu ? Quels sont les montants totaux qu’il a reçus de la succession de sa fille ? Pourquoi a-t-il approuvé un montant de 500 000 $ paiement à Tri Star après la pause de Britney ? A-t-il des preuves pour réfuter les allégations contenues dans le vaste article du New York Times concernant un appareil d’écoute placé dans la chambre de sa fille adulte ? » il a dit.