Le père de Britney Spears, Jamie, dépose une pétition pour mettre fin à son mandat de conservateur

in

Britney Spears« Le père a demandé à un juge de décider s’il fallait libérer la chanteuse de sa tutelle.

Jamie lance, qui a servi en tant que conservateur de sa succession au cours des 13 dernières années, a soumis sa requête le mardi 7 septembre. 7, demander au juge de Los Angeles Brenda penny de choisir de mettre fin à la tutelle de la personne et des biens de Britney, selon le document obtenu par E! Nouvelles.

L’équipe juridique de Jamie écrit que la tutelle l’a aidée “à traverser une crise majeure de la vie, à se réadapter et à faire progresser sa carrière, et à mettre de l’ordre dans ses finances et ses affaires. Mais récemment, les choses ont changé”.

La plainte indique que Britney a récemment été « franchement frustrée par le niveau de contrôle imposé par une tutelle, et a plaidé auprès de cette Cour pour qu’elle « lui permette de reprendre sa vie en main ».

Jamie estime maintenant que Britney a “le droit” de demander au tribunal “d’examiner sérieusement” si la tutelle n’est plus nécessaire.

“Comme M. Spears l’a répété à maintes reprises, tout ce qu’il veut, c’est ce qu’il y a de mieux pour sa fille”, indique son dossier. “Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance.”