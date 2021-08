Le père de Britney Spears, Jamie Spears, quitte son poste de conservateur

Après des mois de pression accrue du public et des fans passionnés de Britney Spears, le père de Britney, Jamie Spears, quitte officiellement son poste de conservateur de son domaine.

Selon Variety et TMZ, Jamie a officiellement demandé à renoncer à son contrôle sur la carrière et la succession de sa fille devant la Cour supérieure de Los Angeles. Jamie déclare via son avocat dans la pétition officielle que bien qu’il n’y ait “aucune raison réelle de le suspendre ou de le retirer” de la tutelle, il veut éviter une “bataille publique avec sa fille”.

“Il est très discutable qu’un changement de conservateur en ce moment soit dans l’intérêt de Mme Spears”, aurait déclaré le doc de la cour. “Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt.”

Kevin Mazur.

Le dossier a poursuivi: «Donc, même s’il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur. Comme la Cour l’a probablement supposé, avant l’arrivée du nouvel avocat de Mme Spears, M. Spears avait déjà travaillé sur une telle transition avec l’ancien avocat commis d’office de Mme Spears, Sam Ingham. “

La démission de Jamie intervient après que Britney a été autorisée par le tribunal à désigner sa propre représentation légale. Après avoir fait appel à Matthew Rosengart, procureur de la puissance hollywoodienne, comme avocat officiel, Rosengart a rapidement déposé une requête pour que Jamie soit immédiatement démis de ses fonctions de surveillant de la tutelle de Britney.

En juin, Spears a parlé pour la première fois de son expérience de vie sous tutelle au cours des 13 dernières années dans un discours émouvant de 30 minutes au tribunal, et a accusé son père et son équipe de direction d'”abus de conservation”.

“Je veux juste retrouver ma vie. Et cela fait 13 ans. Et c’est suffisant”, a déclaré Spears lors de son discours. “Cela n’a aucun sens pour l’État de Californie de s’asseoir et de me regarder littéralement de ses propres yeux, de gagner sa vie pour tant de gens et de payer tant de camions et d’autobus sur la route avec moi et se faire dire, je Je ne suis pas assez bon. Mais je suis doué dans ce que je fais. Et je permets à ces gens de contrôler ce que je fais, madame. Et c’est suffisant, et cela n’a aucun sens. ”

Bianca Betancourt Rédactrice associée Bianca Betancourt est rédactrice associée chez HarpersBAZAAR.com où elle couvre l’actualité des célébrités, la culture pop et bien sûr, les activités de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io