Le père de Britney Spears l’aurait secrètement enregistrée dans une chambre privée ⋆ 10z viral

*Britney Spears‘ l’avocat réclame le père du chanteur, Jamie Spears, l’a secrètement enregistrée à l’intérieur de sa chambre privée comme mesure de “sécurité”.

Tel que rapporté par The Blast, Jamie, 69 ans, a secrètement « capturé un enregistrement audio de la chambre de Britney. Il a également engagé la sécurité pour secrètement la superstar sans sa permission, y compris les communications privées avec ses enfants.

Les allégations surviennent au milieu des efforts visant à faire retirer Jamie de la tutelle de Britney.

Dans le dossier légal, l’avocat Matthieu Rosengart dit Jamie « engagé dans des invasions horribles et déraisonnables de la vie privée de sa fille adulte ».

Un rapport explosif du New York Times révèle comment Jamie se serait «engagé dans des invasions horribles et inadmissibles de la vie privée de sa fille adulte».

Rosengart, dans le dossier, a cité l’article notant que Jamie “a capturé des communications avocat-client avec son ancien avocat, lesquelles communications sont une partie sacro-sainte du système juridique”, a déclaré l’avocat de grande puissance.

“L’enregistrement ou la surveillance non autorisés des communications privées de Britney … représentent une violation inadmissible et honteuse de ses droits à la vie privée et un exemple frappant de la privation de ses libertés civiles”, a déclaré Rosengart dans une déclaration à Page Six.

Il a ajouté : « Placer un appareil d’écoute dans la chambre de Britney serait particulièrement horrible et corroborerait une grande partie de son témoignage convaincant et poignant. M. Spears a franchi des lignes insondables.

“En raison de ces allégations profondément troublantes, M. Spears se concentrera inévitablement au cours des prochains jours et semaines sur la défense de ses propres intérêts, et non de ceux de sa fille (encore une fois)”, a écrit Rosengart.

Les allégations seront discutées lors d’une prochaine audience dans l’affaire de tutelle de Britney devant les tribunaux du comté de LA.