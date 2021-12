Le père de Britney Spears lui demande plus d’argent

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, demande plus d’argent à la pop star, après sa libération de sa tutelle. Selon Variety, Jamie a récemment déposé des documents juridiques demandant au tribunal de « confirmer, autoriser et ordonner » que la succession de Spears paie les avocats qui « participaient à la procédure concernant les obligations fiduciaires en cours de Jamie relatives à la liquidation » de la tutelle. Tout au long des 13 ans de tutelle, Spears était légalement tenue de payer toutes les factures juridiques de Jamie, y compris lorsqu’elle l’a combattu devant les tribunaux pour que sa tutelle soit dissoute.

« Un paiement rapide des honoraires d’avocat de Jamie est nécessaire pour garantir que la tutelle puisse être liquidée rapidement et efficacement pour permettre à Britney de prendre le contrôle de sa vie comme elle et Jamie le souhaitent », lit-on dans une partie de la pétition, que Variety a obtenue. « Jamie est intervenu pour protéger sa fille en 2008 et a endossé le rôle de co-conservateur lorsque Britney était incontestablement frappée d’incapacité et victime de personnes cherchant à profiter de son incapacité », poursuit le dossier, ajoutant qu’il « s’est consacré à la protection de sa la santé de sa fille et sa succession comme il l’a fait toute sa vie tout en gardant à distance les parties opportunistes et entièrement intéressées. »

Le poste de Spears intervient quelques semaines après la fin officielle de sa tutelle de longue date le 12 novembre, mettant fin à plus d’une décennie où la chanteuse n’était pas légalement autorisée à prendre certains types de décisions autonomes pour elle-même, notamment concernant sa santé et ses finances. « À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée à la fois en tant que personne et en tant que succession », a déclaré Mathew Rosengart, l’avocat de Spears, devant le tribunal, par CNN, après que la décision a été rendue. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

Rosengart est sorti plus tard et a demandé que le père de Spears, Jamie, fasse l’objet d’une enquête sur la façon dont il a géré la tutelle de sa fille au fil des ans. « J’étais procureur fédéral, maintenant je ne suis plus qu’un avocat privé », a déclaré Rosengart, selon Vulture. « Je n’ai pas de pouvoirs d’enquête pénale. Que se passe-t-il [from] il reviendra aux forces de l’ordre. » Rosengart a poursuivi en accusant Jamie de s’être donné un salaire énorme pour avoir été le conservateur de Spears. « Il a pris un salaire de la succession », a déclaré l’avocat. « Il a pris un pourcentage des revenus de sa fille. à Las Vegas et ailleurs. »