Le père de Britney Spears quitte son poste de conservateur après une longue bataille

Le père de Britney Spears a accepté de quitter son poste de conservateur de sa succession.

Jamie Spears a déposé de nouveaux documents juridiques auprès du tribunal, acceptant de travailler sur une transition. Son avocat soutient qu’il n’y a aucun motif réel de suspendre ou de révoquer son client, mais reconnaît que ce serait mieux pour la fille de M. Spears.

«Même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt. Ainsi, même s’il doit contester cette demande de révocation injustifiée, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur.

Les documents juridiques attaquent également Lynne Spears, affirmant qu’elle s’est peu impliquée dans la vie de sa fille au cours des treize dernières années. Il fait également valoir que sa crédibilité est douteuse lorsque Britney a refusé de voir sa mère en 2019.

TMZ s’est entretenu avec le nouveau représentant légal de Britney Spears, Mathew Rosengart, au sujet du dépôt. «Nous sommes heureux mais pas nécessairement surpris que M. Spears et son avocat reconnaissent enfin qu’il doit être renvoyé. Nous sommes cependant déçus par leurs attaques continues, honteuses et répréhensibles contre Mme Spears et d’autres.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres personnes au cours des 13 dernières années, alors qu’il a récolté des millions de dollars sur la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans un proche avenir avenir. Dans l’intervalle, plutôt que de porter de fausses accusations et de tirer des coups bas sur sa propre fille, M. Spears devrait se retirer immédiatement.

Le père de Britney Spears quittera ses fonctions de conservateur, mais l’affaire est loin d’être terminée.

Il doit maintenant travailler avec sa fille et sa représentation légale et la Cour pour se démêler de son rôle. Il est probable que ce soit une autre bataille juridique de plusieurs années maintenant que Britney Spears a une véritable représentation juridique s’occupant de ses intérêts réels.

Spears a déclaré à un juge plus tôt cette année qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander la fin de la tutelle. Une fois cette révélation faite, son ancien avocat a vite fait ses valises et Rosengart a été embauché. Maintenant, moins de deux mois plus tard, il y a de la lumière au bout du tunnel de tutelle pour Britney Spears.